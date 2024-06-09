東方日報C2：Edan Ian做先頭部隊　「姜神」粉絲擺陣踩場

人氣男團MIRROR舉行12場粉絲見面會，前日由呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）率先各自登場，且不約而同化身黃大仙，對粉絲有求必應。不過，會場外亦有兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）粉絲製作的應援裝置「踩場」造勢！

MIRO專屬歌迷聚會《Hi MIRO！見面祭》由去年原定得1場，最終分拆成12場，每位鏡仔各佔1場，分別跟一眾MIRO作近距離接觸，唯每場「歌迷互動或表演時間」僅得30分鐘，略嫌「到喉唔到肺」！而一連4日的見面祭前日假九展Star Hall舉行首2場，由Edan及Ian分別以日場及夜場率先打頭陣登場，兩場的聚會場面同樣墟冚。

「Edan日場」由鐵粉阮小儀負責擔任主持，期間Edan抽出5位幸運「爵屎」的心願卡，當中一位「獅子開大口」，要求偶像送自己回家，獲Edan大方答應。Edan又主動走落台與粉絲見面及影大合照留念，席間他除獻唱自己的歌曲外，又翻唱馬來西亞歌手菲道爾的《人生，起起落落落落落？》憑歌寄意。他又感性表示：「令我深刻係不論我咩狀態、咩成就，你哋都一直喺我身邊支持，係好難能可貴嘅事，我要幾幸運先會有……想你哋終有一日會為我感到驕傲。」

「Ian夜場」則與粉絲大玩遊戲，及後Ian剖白內心世界謂：「係有經歷過一啲比較情緒唔係幾好，又或者會更加將自己收埋，比起依家更加嚴重嘅一個我，但係因為大家一直默默陪伴同埋支持，令到我一步步咁樣繼續落去！」他指試過有一段時間想放棄音樂事業：「覺得做音樂、寫歌好似唔係當初咁純粹，但大家都未放棄我嘅時候，我又覺得我唔可以放棄。」且形容自己不是個擅於甜言蜜語的人，故再次多謝粉絲們多方面的包容。

據悉前日大批「爵屎」於中午時分已現身會場，並於場外設置的多個打卡位拍照留念。雖然姜濤及Anson Lo的見面會稍後才舉行，但已有不少「神徒」及「姜糖」所製作的巨型應援裝置，為偶像「提前霸位」造勢，實行輸人唔輸陣！

壽星仔慶生眼濕濕

另外，今日乃Ian的31歲生日，繼前晚的粉絲見面會後，昨午他再與逾3,000粉絲慶祝生日，他坦言入行前沒有搞生日派對的習慣，只是普通與家人食飯。談到2019年與約200粉絲慶生，而今次已遞增到3,000人，他說：「開心，好感動，只當同粉絲聚一聚，遲啲搞盆菜宴啦。」他又獻唱《抱抱無尾熊》及《二期大樓》娛賓，而粉絲們則高唱韓語及英文歌向壽星仔送上祝福，世界各地的歌迷亦拍片賀壽，睇到Ian眼濕濕。其後他更獲贈一支專用咪，預祝下月首個處男騷成功，離場前Ian大聲說：「Thank you，好快，7月見！」

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