MIRROR下弦開騷玩自摸　為少時Jessica和音自肥

男團MIRROR被指是「下弦」的隊長楊樂文（Lokman），邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）及王智德（Alton）聯同ERROR 4子及韓團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）於昨晚（8日）假亞博開騷。Stanley女友李炘怡、AK及Jeremy低調捧場。

有傳是晚演唱會門票滯銷，指網站會員本可憑積分換領分別價值1,340及940元的門票，但拍賣網卻出現大量部分低至110元甚至0元的促銷「跳樓飛」，而現場雖未致全場爆滿，但都有8成入座率。在未開騷前，5位MIRROR及4位ERROR成員各自有應援區，其中ERROR成員193粉絲最人多勢眾。

MIRROR 5子以《IGNITED》為音樂會揭開序幕，其中「大表波」Stanley着西裝背心外套露麒麟臂最吸睛；之後到ERROR出場獻唱《枱底隧道》，兩隊男團再合體跳唱，更走到U型台跟非VIP席粉絲拉近距離。

音樂會大部分環節都以MIRROR Crossover ERROR為主，其中部分合唱《Standing Next To You》時，7子齊做造出自摸動作，而全晚「騷肌擔當」的Stanley每次出場都

引起哄動，在solo演繹新歌《 Drunk In Love》時就加送胸肌，還有自摸動作，只是「到喉唔到肺」摸到腹肌就停。而斗膽向Stanley「性感挑機」則有ERROR成員肥仔，同樣着露單臂裝， 但他的手臂屬肥美型，惟勁舞搭夠，未算輸晒。

音樂會焦點落在壓軸登場的Jessica身上，身穿粉藍色背心短裙的她在多位舞蹈員的陪伴同下隆重登場，之後用廣東話向觀眾打招呼：「Hello Hong Kong！大家好，我係Jessica！」再用英語表示：「我見到你哋好似玩得好開心，每次返嚟香港我都感覺好好，覺得好開心嚟到呢度，感覺到你哋今晚都好享受，Thank You So Much！」Jessica問粉絲「多謝」和「雨季節」廣東話如何說後即學即用，講完後又自畀like，期間有男歌迷大叫「Marry Me」。

Jessica唱最後一首歌時，MIRROR及ERROR現身舞台為她唱和音，臨完騷時，三個單位眾繞場一周，Stanley與Tiger左右傍實Jessica落樓梯，Dee亦有叫她小心地下紙碎。

五子MIRROR接受訪問時，表示能和國際明星同台演出感開心，可以向對方學習，問到只能為她唱和音，Lokman就話：「唱和音先難呀，都想同佢一齊跳舞，但大會安排，佢綵排時我哋都有睇吓，吸收吓啲經驗。」

自認是Jessica普通粉絲的Alton表示來捧兄弟場的Jeremy才是Jessica超級粉絲，偕Lokman齊踢爆謂：「佢帶咗Jessica啲專輯嚟，佢醉翁之意不在酒，唔係嚟撐兄弟，佢係嚟追星嘅，佢成功影到合照，但佢又怕煩到人，所以要工作人員請佢出嚟影，佢怕醜，但好開心！」

對於與ERROR齊開騷，Lokman指是《全民造星》後首次，覺得好玩也有火花：「互唱大家啲歌都幾過癮。」Frankie則指是挑戰，因為ERROR嘅歌比較玩嘢，所以唔可以正經咁唱，咁先有突破。Stanley首度演繹新歌《Drunk In Love》，望大家覺得OK，他謂已騷了手臂，笑指肥仔也有露臂，而且比他更粗，Stanley笑說：「輸咗畀佢，佢絕招未出，個肚腩未出。」Tiger就透露為個騷人生首次漂染整個頭，好痛但值得，又指要在有限的時間跟大家一起夾band很難，讚肥仔打鼓有驚喜。

ERROR肥仔讚阿Dee扮Jung Kook唱《Standing Next to You》神似，阿Dee笑指平常鮮有機會，想扮一次偶像，193即笑指聽聞Jessica差點認錯對方是JK ，他們有借機向Jessica集郵，阿Dee指Jessica表演值得他們學習。

談及肥仔落力打鼓，他指打鼓是一個靈魂，如果拍子錯會影響其他成員，所以大壓力，事前上了三堂打鼓堂，而保錡就笑指肥仔平日會用肚來練打鼓，又透露今年內「死腳膠」會回歸，但詳情則要稍後才公布。