【心理測驗】戀愛中你是怎樣的？

不少人一談戀愛就大變樣，令身邊人都大感震驚！有的人更從獨當一面變得小鳥依人，有的人則看似溫柔卻步步緊迫，十足一個控制狂。而你在戀愛中又是甚麽類型呢？不如試下網上的「戀愛類型心理測驗」，看看戀愛中的你是不是控制狂！

【問題】

你正在畫一座山，但感覺有點單調，你打算增加以下哪樣東西？

A.蜿蜒小路

B.湖泊河流

C.高壯大樹

D.藍天白雲

E.奇異怪石

【答案分析】

A.選擇「蜿蜒小路」的你，是個沒什麽自信心，甚至有點小自卑的人。當你遇到喜歡的人往往都不敢主動靠近，要知道這樣的你很可能會不小心錯過原本屬於你的愛情喔！

B.對於選擇了「湖泊河流」的你來説，愛情不會是你心中的第一順位，甚至第二也不是，並會認為親情、友情、工作都比愛情重要。而且即便談了戀愛，你們最愛的依然是自己。

C.選擇「高壯大樹」的你，對另一半的挑選相當嚴苛，對對方各方面都有着高要求，最重要的是希望他與你心靈相通，雖然在外人眼中會覺得你很挑，但你也只是不想浪費太多的時間在沒有結果的人身上罷了。

D.選擇「藍天白雲」的你，容易在愛情中沒有安全感，對另一半總是會起疑心，雖然你總是說服自己不該這樣，卻總是控制不了猜測對方。太過矛盾的心態，讓你在感情中愈來愈不像自己。

E.選擇「奇異怪石」的你，對另一半有相當強烈的控制欲，還很愛吃醋。你希望對方不要脫離你的軌道，更不想看到他和任何異性互動，如果他和異性有說有笑，你會被氣瘋的。