張敬軒為找數起新朵「嘈操」 練唔到8舊練4舊先

歌手張敬軒昨晚（8日）為周禮茂作品展擔任表演嘉賓，他在台上表示周禮茂是香港樂壇的中流砥柱，作為填詞人要有很好的文學修養，對生活周遭的事情既性感又敏感，要將自身經歷以及傷痛透過文字表達製成作品，讚揚對方在樂壇貢獻良多。他在唱出葉德嫻的《邊緣回望》前，透露歌曲是葉德嫻每次在演唱會的必唱歌，今次是自己主動提議選唱這歌：「呢首係一首勵志歌，香港呢個城市有好多人受情緒困擾而選擇輕生，我覺得好心痛。」他坦言自己也曾經是情緒病患者，對曲中歌詞有深切感受，希望藉歌詞與大家互勉：「人生中或會受到考驗，但謹記風雨過後總有藍天白雲。」

他受訪時表示從小到大都是聽周禮茂的作品，故今次演出就有如朝聖一樣，期望下次能在紅館再次為對方作品展演出，至今仍未有機會跟對方合作過的他，笑言今次是來給對方驗貨，期望將來二人能有合作機會。

另他又自爆為自己安了新花名「嘈操」，全因要向粉絲「找數」穿泳衣，故找來一位前港隊欖球員擔任他的健身教練操身形：「依家每朝8點起身操肌，經常畀教練操到大叫，所以就叫自己做『嘈操』。」他指操練很有成效，現時感到很有爆發力，當問到何時找數？他笑謂：「肌肉呢啲嘢只能隨緣，睇吓我操完呢個月有冇4舊腹肌先。（買咗乜嘢泳衣？）T-Front，係咪諗起都驚先？其實係T-Fun先真，哈哈！真係估唔到，Fans要睇我着泳衣，真係世風日下。」

另提到他的巡迴演唱會多倫多站，門票在網上開售不消8分鐘便全數售罄，他坦言事件令他感到生氣：「因為美國同加拿大炒黃牛係合法，啲人呢頭買完飛，2、3分鐘後就會見到喺網上用加幣$1280放出嚟，即係差唔多9千幾港紙一張飛，由於表演場地距離市區要兩個鐘車程，Fans買貴飛之餘，計埋租酒店同交通費，變相一張飛要使成過萬港幣，我覺得就算我表演吞劍都唔值！雖然我希望大家嚟睇我演唱會，但亦覺得好慚愧，因為已經超過應有嘅價值。」他知道有歌迷會鼓譟，想看的卻買不到門票，而全被炒家買了：「始終我都有十幾年冇去多倫多，我都好想同當地嘅歌迷見面，所以真係好心噏。」他坦言試過親自致電向有關方面投訴，但也沒辦法，覺得是時候考慮由自己做主辦，又希望歌迷要量力而為，指大家總有機會見面的。