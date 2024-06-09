楊千嬅支咪冇聲靠觀眾化解　入紙紅館8次都唔得

歌手楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、冼靖峰、鍾柔美及詹天文等昨晚（8日）為音樂人周禮茂作品展擔任表演嘉賓，不過期間發生了咪高峰及耳機失靈事故，導致千嬅甫出場獻唱陳奕迅的《傷信》時，要現場觀眾提示才知道咪高峰沒有聲，她即相當淡定説：「冇理由唔重唱㗎？咁難得返嚟香港唱。」經工作人員換咪後她便再次唱出《傷信》，之後再送上舊作《乾脆》，是她第二張大碟中的其中一首歌，坦言是首次現場演繹，故心情相當緊張。

她受訪時表示提起壞咪事件，笑言只是小菜一碟：「本身覺得今日入第一粒音幾好喎，我唱唱吓見啲觀眾同我揮手，覺得咁好嘅，好開心好安慰，點知突然間有個人衝出嚟話支咪冇聲，哈哈！」她坦言再次在港唱歌很開心，更期望巡唱能開香港站：「其實由前年開始申請紅館到依家都未有，申請咗8次都唔得，最想7月，因為出年7月16日係我當入歌唱圈30周年，好記得當年新秀。」她指紅館是每個歌手的夢想，自己亦有情意結，坦言現時做好巡唱，其他交給上天安排。

她表示稍後會到天津及上海作巡唱，7月會放一個月暑假：「陪個仔放假，不過佢已經初中，可能要畀佢自己入夏令營。（咁你做乜？）幾十歲啦，都要乘機抖吓啦，見攰，哈哈！」提到她上年於演出中「躺平」唱，她笑指當時正值炎夏，有疑似中暑感覺，故貪得意坐下來涼快一下。另她表示正在造廣東新歌，亦表示希望能跟周禮茂有更多合作機會。

至於剛於昨日23歲生日的黃淑蔓，於演出後獲大會送上蛋糕及大合唱生日歌。她受訪時表前一晚已跟家人一起到酒店Staycation ，笑言吃得很飽：「食咗自助餐，好飽，對得住自己體重！」她高興表示生日能於台上演出，是她夢寐以求的事，希望每年生日都可這樣過，問到生日願望？她指每年被人問到也會思考很久但沒答案，故索性將減肥定作每年願望，即被笑指減肥還吃自助餐？她笑言也不能對自己太苛刻：「其實我不嬲都好懶唔做運動，但經過我經理人成日苦口婆心提我做運動，我依家已經會主動做。」她指已定下目標，明年生日前要減去6公斤，除此之外亦希望下年能成功開個人騷，慶祝入行10周年。

另她表示今年應該有個人作品推出，至於跟譚旻萱和連家穎組成的女團Me&亦應會有新歌推出，問到Me&成立至今只推出過一首歌會否太少？她指3人本身也有工作，合體時間相對比較難夾，問到是否不和？她笑謂：「梗係冇啦！我哋夾咗2年啦。」