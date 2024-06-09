陳若思分享滿地是血照片　慘被狗咬

無綫小花陳若思(Amber)去年憑台慶劇《新聞女王》中飾演何依婷妹妹而廣為人熟悉，之後更獲機會與森美和馮盈盈一同主持節目《Home即是識》狀態大勇。樣靚身材正的Amber活躍於社交平台，經常會在網上大派福利，分享生活。眾所周知Amber喜歡動物，養有一愛犬視牠如珍寶，昨日她突然上傳一張滿地是血的嚇人照片到限時動態，聲稱被護食的狗狗咬傷，現緊急需要一名好的狗狗訓練師，自責說:「好灰心，我係一個唔好嘅主人，唔識教狗狗，上個月畀乖乖咬完一次，今個月又畀佢咬，我需要一個好嘅dog trainer，護食問題嚴重。」

過了一陣，她又上傳一張包紮好傷口，但仍然見血的照片到網上，心灰意冷地向網友解釋第一次被咬的狀況:「上個月佢咬完我之後，我都冇同佢瞓過（佢由細到大都是同我一齊瞓的有一晚，我見到佢喺度咬我啲鞋，其實已經有好多年，冇咬過鞋（自從他閹了之後唔知佢係咪嬲我，唔同佢瞓，我的朋友都叫我要打佢，但係我其實真係唔夠膽打佢，一嚟我驚佢咬返我，二嚟我都打唔落手，然後每次佢見我喊，佢都好似唔開心，其實佢係咪已經知錯了？」非常迷惘。