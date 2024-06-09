泰星Tay孖New來港開騷　玩男前男後冧Fans

泰星Tay Tawan和New Thitipoom的粉絲見面會昨晚（8日）假九展舉行。甫出場Tay和New即大展歌喉，然後二人輪流以廣東話做自我介紹，Tay說：「大家好，我係Tay，你知道嗎？太陽在天上，但林陽（Tay中文名）在你心上。」然後到New說：「大家好，我係New，l am sorry我變咗心，變咗做你嘅鄭明心（New中文名）。」即引來台下觀眾尖叫聲，他們更透露喜歡香港美食，特別是葡撻，New笑言平時雖然很少食甜品，但因為前晚他親自餵 Tay食，所以特別好食。大會主持又爆Tay最近身體不適發燒，但現在已經康復，只有少少咳，不過仍然可以和台下觀眾見面。

然後他們就開始玩第一個遊戲「雙人合體大電視」，Tay和New輪流從身後攬實對方，大玩男前男後，再根據大螢幕上彈出來的字詞，控制對方的身體做出相應的動作，場面相當搞笑。

Tay和New完成獨唱部分後，開始了第二個遊戲「便利貼遊戲」，Tay和New二人要在自己身上貼memo，在限時內弄掉對方身上的便利貼，全程不可以用手。當New用口為Tay的臉和頸上弄掉便利貼時，台下觀眾表現得相當興奮，而到要用口搣掉下身敏感部位上的便利貼時，Tay即轉身背向觀眾，台下觀眾瘋狂尖叫。臨近尾聲，New和Tay與台下全場觀眾大合照，並以合唱歌曲為見面會畫上完美句號。