DSE完結後沉迷打機患上彈弓指

不少人以為彈弓指（Trigger Finger）這種長期勞損的痛症，只發生在中年或老年人，其實也會出現在年輕人身上，有位香港中學文憑考試DSE今年的考生，因為終於完結了沉重壓力，決定開始了放任的打機生活，日以繼夜之下，近日發覺手指無法完全伸直，求助脊醫證實患上彈弓指。

DSE於五月初完結，不少考生展開一連串暑期節目，這位男生本來也想參與其中，可惜數月前一次籃球訓練中，不慎受傷，導致膝關節十字韌帶撕裂，雖然是輕微撕裂和發炎，不用即時接受手術，但是漫長的康復治療則無可避免，喜歡跑步及打籃球的他，無奈停止了所有運動。

脊醫王俊華指出，這位男生接受的治療，包括透過治療性超聲波消炎，以及高能量的電磁波消腫止痛，待傷患有所改善，便使用衝擊波將膝關節附近有纖維化的肌肉放鬆，為膝關節減壓；他還需要一些肌肉訓練，讓膝關節在不處於負重狀態，避免站立和彈跳，改為坐著以砂包扶助做鍛煉。其時他一邊接受治療，一邊溫習備考，終於可順利完成DSE。

由於膝關節的傷患需要休息康復，令他無法進行劇烈運動，一向好動活躍的他長期留在家中，開始了沉迷電視遊戲及手機遊戲，日間坐在客廳打電視遊戲機，投入時會不期然頭傾前和雙肩縮起，夜間回到睡房，又會躺在床打手機遊戲，手指屈曲在屏幕上掃來掃去數小時。這些積累的不良姿勢，終令他肩頸痛和手指痛，右手食指更不能自主伸直，要用外力才能拉直食指，不過只要一放鬆即變回屈曲。他到脊醫診所覆診膝患時，告之此情況，經檢查證實是彈弓指。

脊醫王俊華表示，彈弓指是因為手指經常屈曲，導致手指肌腱發炎無法伸直，試把手指拉直則感到有阻力，放鬆後手指即變回彎曲狀態，猶如彈弓因而得名，此痛症又稱腱鞘炎，或板機狀指。他指出，手指的肌腱，在通過手指關節到達手指末端的路途中，會穿過幾個環狀的韌帶，正常情況下，手指的肌腱可自由滑行、穿越這些環狀韌帶，靈活郁動；不過，當手指的肌腱受傷出現血塊，或重複使用而發炎，肌腱上會形成厚腫的結節，使無法滑行通過環狀韌帶，手指就會無法伸直。

男生的肩頸痛，脊醫以超聲波增加血液循環，為頸肩肌肉消炎止痛，並配合脊骨神經科的手法矯正。針對彈弓指治療，脊醫使用筋膜刀治療（Graston Technique）放鬆手指肌腱，再以超聲波幫助消炎，患者亦可在家中把手浸在暖水，伸展手指運動，能幫助改善。

脊醫王俊華提醒，患上彈弓指人士康復期間手部動作必須緩慢，不應長時間作頻繁的屈伸動作，即使需要用電腦鍵盤或手機工作，每半小時便要休息，做紓緩手指、手腕及前臂的伸展動作，放鬆手部肌肉及關節。彈弓指不但令手部動作怪異，亦影響日常生活，故此，宜避免不必要的使用手機時間。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家