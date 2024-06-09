陳秋霞驚爆患乳癌姨甥女救命　8次化療勁甩頭髮自己都驚

資深歌手陳秋霞於17歲出道，1977年憑藉自傳電影《秋霞》獲得第14屆金馬獎最佳女主角，紅極一時。當年與男主角鍾鎮濤假戲真做，被稱為演藝圈的金童玉女，可惜因聚少離多、分手收場。陳秋霞事業如日中天之際，嫁給身家超過百億的「鋼鐵大王」鍾廷森，育有3女，之後淡出幕前。她近日接受訪問時，透露自己在8年前罹患乳腺癌後，一路對抗病魔的心路歷程。

陳秋霞接受汪曼玲短片頻道訪問，當初她回香港看醫生，意外發現體內有惡性腫瘤：「我是去看另外一個普通的病症，那是一位婦科醫生，問我多久沒檢查身體，我說『可能都有三、五年啦』，她叫我躺上床檢查一下，結果一觸診就發現了，已經第二期接近第三期。」陳秋霞表示，自己的姨甥女鄺靄慧是乳癌權威，於是便立刻打電話請對方來替自己診斷，最後確定為乳腺癌。

陳秋霞透露，在治療的過程中自己與家人的態度非常樂觀，甚至她還跟家人請了半年假，離開吉隆坡回香港，在手術前跟朋友開P並拍照留念。最後取出的腫瘤有3.7cm x 2cm，幸好沒擴散到淋巴。她也笑說年紀大了，對外觀美醜不太在意，因此也沒做乳房重建手術。

只是歷經8次化療，談到掉髮，陳秋霞還是忍不住哽咽。說看着自己頭髮一大把一大把的掉，其實蠻嚇人的，但她告訴自己「頭髮會生出來，不是掉了就永遠是這樣」。而且當時的她還堅持不剃光頭，心想多多少少還有剩幾根頭髮，就不想剃了，一度很像瘌痢頭，結果最後還是全掉光。

陳秋霞曾坦言，自己最擔心的是自己乳癌的基因會遺傳給三名女兒，所以她在術後進行遺傳基因檢查，結果顯示她癌症基因沒有遺傳給女兒們。目前完成治療至今第8年的她，時常在講座上分享抗癌心得，呼籲女性要有對自己的身體有警覺性，千萬不要忌諱就醫。