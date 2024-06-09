美酒佳餚　「醉」歎限定盛宴

話咁快又到父親節，對於默默耕耘又愛摸吓酒杯底的爸爸，何不請他享用一頓醇酒佳餚配套餐，似乎更討老竇歡心。無論是高級中菜，又或是意日菜式，配葡萄酒或清酒，和爸爸乾杯，必定哄得對方好歡喜。

西九：中菜配葡萄酒

位於西九一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳，於即日至7月31日推出由劉秉雷主廚設計的6道菜「海參御席」，每道菜式配上由首席品酒師Benson悉心搭配的葡萄酒，提升餐膳體驗。用餐前，先來一杯爽身而富果味的香檳，和爸爸邊傾邊欣賞高空靚景，齊齊忙裹偷閒。

前菜有大紅乳豬件、三文魚籽煎帶子和五香山珍熏鵝，富油分和濃郁氣息的開胃小點配來自日本山梨縣的Rose，輕盈和富果香的酒體，平衡了小點的鹹膩味道。

經低溫油泡的智利螺肉，與雞樅菌製作成「薑葱鮮菌百螺花」，以及特別為父親而設，選用營養豐富、補腎益精的慢煮24小時澳洲烏參配蝦籽，佐以富花果香、牛油香及熱帶水果風味的美國Chardonnay白酒，Benson指這款富多層次香氣的白酒，配芳香的菇菌，又或是配加蠔油汁、蝦籽的海參，均能提升食材的味道和質感。

另一道蟲草花鹹檸檬東星斑，鹹檸檬加糖和醋拌勻，增加層次又降低鹹度，配中度至高度酒體的Pinot Noir紅酒，適中的單寧和香氣，平衡了鹹檸檬的酸度，又提升魚鮮味。最後的甜品是「甜品薈萃」，有中西合璧的香杧楊枝甘露、芝士奶油酥餅和杏仁水晶粿，配帶梨香和花香的甜酒，剛好讓味蕾變得清新，完滿作結。

尖沙咀：混搭意日料理

位於尖沙咀意日餐廳於即日至6月23日推出由意大利菜行政主廚Ilaria Zamperlin及日本菜行政主廚岩橋達也合作設計的7道菜「Ankh嘗味套餐」，一系列海鮮菜式配美酒，鮮香醉人。這個套餐精彩之處是意大利菜及日本菜分別日本酒及意大利葡萄酒，搭配出新鮮感十足的用餐體驗。

頭盤是日式藍鰭吞拿魚他他，魚肉經洋葱醬、明太子粉和日本葱等醃製，伴以自家製高湯啫喱和黑魚子醬，配意大利Franciacorta氣酒，平衡了油香和鹹味，並加強了柑橘風味。用魚子醬罐盛載的阿拉斯加帝王蟹，面層鋪滿魚子醬和食用花，選碑酸度高的清酒，和菜式內的醬油、鹹味配搭，突出口感。

主食有輕煎帶子三文魚日式素麵配螢光魷魚和三文魚籽及自家製龍蝦意大利雲吞，前者配意大利Riserva級別的白酒，為菜式加添煙熏和香草氣息；後者配以傳統生酛方式釀造的清酒，酒體爽口的旨味和酸度，有助平衡菜式的油膩感。主菜有銀鱈魚西京燒或燒羊架，兩款菜式都可配帶野莓香氣的紅酒，並為鱈魚加添酸香，亦能平衡羊架的膩口感。最後品嘗加入Prosecco、清酒或意式拔蘭地製作的「威尼斯雪葩之醉」和水信玄餅，呷一口麥燒酎Spanish Orange，充分感受柔滑口感和荔枝風味。