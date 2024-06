歌手吳雨霏(Kary)於2015年與有「網球王子」洪立熙(Brian)結婚後,慢慢淡出幕前,先後誕下1子2女。細女Noa轉眼2歲生日,出生時發現心臟多出一條血管,令Kary特別感慨。

2022年,Kary的36歲生日,無預警宣布已誕下了第三名寶寶,由懷孕到生B整個過程都沒有對外透露過半點風聲,可謂極之保密。及後Kary透露Noa出世時發現患有先天性心臟問題,醫生在女兒的心臟發現多出一條血管,幸好病情日漸穩定。

Kary上載細女背影照,見到Noa好奇地望上天空中飛鳥的背影:「Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much﹗」她又分享Noa的生日蛋糕:「每逢到妹妹生日,我都特別感觸,令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康,你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你!生日快樂,妹妹!」