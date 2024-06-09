Jer重啟聯乘音樂計劃　首位嘉賓搵呢位最仰慕的人...

男團MIRROR成員柳應廷(Jer)在初出道之時，曾邀請不同歌手參與限定聯乘音樂計劃，事隔4年，該計劃再度登場，首個被邀請的嘉賓為岑寧兒(Yoyo)，二人更把Jer的新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》來個大變身，以爵士樂方式來呈現，除了該合唱歌，他們還獻唱Jer的《大海少年》。

對於邀請Yoyo任嘉賓，全因Jer十分仰慕對方，Jer更自爆：「對上一次係演唱出道歌，今次再做呢個Project，就好想搵圈裏面一直都好仰慕嘅朋友，Yoyo就係其中一位，佢嘅歌長期都喺我歌單裏面出現。我問Yoyo出歌未，佢話未呀，其實我心裏面好想佢快啲出歌。今次特登搵佢合作係好開心，因為一直以嚟都好欣賞佢啲歌，我自己喺台上唱過好多次，今次終於搵到你一齊唱我嘅歌，而你又好鍾意我嘅《大海少年》，我都好Surprise，所以好多謝你。」

Yoyo坦言聽過Jer翻唱自己的作品：「Jer有講話可以唱新歌㗎，但我冇新歌，未寫完，所以不如唱你嗰啲啦！」Jer坦言身邊朋友也望二人能合作，過去他也曾幻想過跟對方合唱，直言即使是唱和音也很開心，如今能夠合唱，可算夢境成真。