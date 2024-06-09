娛圈好爸︱鄭俊弘為病兒發正能量　吳浩康暴雨地盤開工

鄭俊弘（Fred）同何雁詩早前對外公開囝囝患有罕見病「天使綜合症」，呢個病會嚴重影響患者嘅學習、語言同自主活動能力。Fred話確診初期難以接受甚至質疑自己，覺得囝囝咁痛苦係自己責任，睇得出佢有幾愛錫囝囝。Fred依家已經重新振作仲籌備慈善演唱會，照顧患病仔女唔容易Fred絕對係一名好爸爸。父親節（16日）就嚟到，一於同大家盤點圈中為仔女仆心仆命嘅「廿四孝老竇」。

講起視帝陳豪肯定會諗起好爸爸、好老公呢啲形容詞，除咗成日同仔女玩又陪老婆陳茵媺周圍旅行，最令人佩服一定係疫情期間一連串嘅極致防疫行動！陳豪為咗3個仔女健康外出用2個口罩，喺屋企就幾乎24小時罩不離身連訓教都唔除。同劇有藝人確診，陳豪直情喺露台生活再獨自住一間房，唔係個個做到！

吳浩康以前畀人嘅印象都係花心男、「大細路」。不過自從22年同郭思琳奉子成婚就180度大轉變，離開英皇娛樂後一日打幾份工賺錢養家，仲唔怕辛苦去做地盤工連早排掛3號風球兼落大雨都唔怕危險準時開工！吳浩康咁努力都係為咗一家三口嘅生活，腳踏實地超錫囝囝絕對好爸爸！

秦沛同前妻因為性格不合離婚，超錫一對仔女嘅秦沛為咗令兩兄妹可以一齊快樂成長，不惜傾家蕩產將大部分資產送畀前妻以爭取撫養權！秦沛講過離婚時囡囡姜麗文未夠2歲，要身兼母職同時賺錢養家生活絕唔容易！之後秦沛媽媽帶一對孫移民加拿大，秦沛就加港兩邊飛賺錢同時唔會忽略小朋友，為仔女仆心仆命「廿四孝老竇」一名。