周星馳力捧混血星女郎　被封「小鍾楚紅」超吸睛

影星周星馳拍過無數經典作品，而在電影中和他合作過的「星女郎」，包括張敏、朱茵、莫文蔚和張栢芝等，幾乎人人爆紅。如今內地微短劇蓬勃，周星馳也於今年宣布開發經營「九五二七劇場」，並推出首部《金豬玉葉》。其中飾演美女律師葉小萊的台灣混血女星夏若妍（原名雷瑟琳），就被外界視為周星馳最新力捧的「星女郎」。

《金豬玉葉》6月2日第一集首日，播放量就突破千萬。在短劇中，周星馳化身感情詐騙主謀，與夏若妍有一段搞笑的對手戲。雖然周星馳僅以背影入境，但這卻是他繼2008年《長江7號》後，暌違16年再次出現在螢光幕前，因此讓粉絲相當期待之後的發展，而他這一舉動，也被認為是向外界介绍新一代星女郎。據悉，周星馳原本屬意陳妍希來飾演該角色，結果雙方條件談不攏，最後才改由夏若妍來擔任女主角。

擁有一半巴拉圭血統的夏若妍，是在2004年參加《我猜我猜我猜猜猜》單元節目「人不可貌相」，首度出現在螢光幕前；因五官精緻、身材高䠷，加上長相與香港演員鍾楚紅相似，因此有「小鍾楚紅」的稱號。過去演出過多部偶像劇及電影，但卻沒有大紅，之後因前男友陳奕與她分手後，改追好友莫允雯，導致兩人鬧翻，加上合約問題，她便轉往大陸發展。

今年初她還被拍到上班時間出現在台北捷運，隨後發文提到：「以前總覺得職場劇上演的劇情對我很陌生，也沒想過在要滿34歲的這個年紀，人生要從頭開始學習。」被猜測轉行當上班族。如今演出周星馳的短劇，可說是繼張栢芝、莫文蔚後又一位混血星女郎，也讓她未來發展備受關注。