Anson Lo體力大挑戰　與粉絲狂歡6小時

《HI MIRO!見面祭》昨晚（9日）輪到MIRROR的Anson Lo（盧瀚霆），向來出名疼錫粉絲的他，見面會由晚上7:30開始，結果玩到超過今日凌晨1:30分先結束，與神徒（粉絲暱稱）狂歡6小時！Anson Lo之前大爆身體響警號不時暈陀陀，今次馬拉松式見面會，都是他的一次精神、體力大挑戰！

見面會上，Anson Lo與神徒大玩遊戲，並預備不少小禮物送給大家，除此之外，仲出盡冧招，又飛吻又派心，令一班神徒如癡如醉。素來感性的他，在台上亦有感觸發言：「有啲感觸，覺得時間過得好快，回顧番會覺得經歷咗好多，你哋仲喺度冇放棄。尤其追星，係一件好攰嘅事，花心力、時間同金錢，用盡你哋每個方法，先可以見到我，甚至未必次次可以同我傾到偈，你哋純粹舉牌嗌我個名，簡單地只想畀我知道有你哋嘅支持。」

初出道時，Anson Lo會盡力記住神徒的名字，但後期實在太多記不到了，但每位神徒的笑容與眼神，都會深深烙印在他的腦海裏，他還直言見到大家開心，他就開心，見到大家不開心或因緊張他而喊，他都不會好受，覺得自己跟神徒已經是一個共同體，同喜同悲。談到近期身體響警號，Anson Lo亦承諾會好好照顧自己，會少喝齋啡多喝水，最後他還感言：「好感激大家一直留喺我身邊，要鍾意一個人唔難，要留低係十分之難嘅事，好多謝你哋。」