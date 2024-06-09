潘明璇邀郭珮文拍住上投資：唔想大家只留意我哋身材

藝人林寶玉今日（9日）以主辦單位身份跟落選港姐潘明璇，一起到灣仔出席兒童田徑賽。辦活動經驗豐富的寶玉，表示是首次主辦運動會，剛巧早上傾盆大雨，令她非常擔心，幸最後天公造美順利舉行，又透露剛跟朋友成立了慈善團體：「之後都會搞多啲年輕人活動，栽培未來嘅棟樑。（做慈團要揼人心口籌款？）本來做經理人都揼緊人哋心口，依家做慈善就叫揼得舒服啲。」

她表示近半年不停飛到世界各地工作，已差不多去了10個地方，問到有否艷遇？她笑言確實見到很多美男，但並不是自己杯茶，不過就爆在機場買東西的時候被人抄牌：「好Surprise！」她笑指自己本身鍾意亞洲人，故未有給對方電話號碼，只告知其社交網帳號，笑言多個粉絲OK的。

同場的潘明璇透露現時已簽咗TVB，稍後將為港姐宣傳，提到有傳她投資加密幣獲利近百萬美元？她表示未知結果，因市場很大變化，但表示也有拉好友郭珮文一起投資，笑問是否轉型做「財女」？她説：「唔想大家只係留意我哋身材。（但身材收唔埋喎！）佢就收唔埋，我就係Mini版。」她希望能有機會多做一些關於財經節目，問她是否需要找個靚仔拍檔？她卻衝口而出說：「冇乜要求，不過TVB好似冇乜靚仔。」她知道表達錯誤，即時承認自己中文不好並更正：「TVB好多靚仔！」