LOONG 9補辦首個見面會　吸逾5百粉絲逼爆商場

男團LOONG 9原本4月底在港舉行首個粉絲見面會，可惜當時因部分成員簽証問題搞到被迫臨時取消，而簽名擊掌會順延至今午舉行，昨晚李權哲、奧利及郭殿甲等內地成員飛抵香港機場，獲大批粉絲到場接機，場面熱鬧。

今午12子精神奕奕現身銅鑼灣wwwtc出席粉絲活動，吸引逾500樂迷到場支持，由於場地所限，已不能容納更多粉絲，而樂迷們自發於商場扶手梯玻璃位置等貼滿應援物。活動比原定時間遲了1小時才開始，LOONG 9以淺綠配白色隊服現身，演繹歌曲《閃耀》時又唱又跳相當落力，12子異口同聲感激粉絲們的支持，又指能夠來港出席活動相當高興，希望日後有更多的機會。

12子又被安排分兩組對壘玩遊戲，且以廣東話向粉絲買萌，期間梁詩煜大講「我愛你」、李權哲說「我要錫錫」，而陳鑫昊則表示「好掛住你哋」，及與全場影大合照，引得全場起哄！正式簽名及擊掌前，大會先公布規則要粉絲遵守，當中包括不能有任何特別的身體接觸、不能作上款簽字及題字，以及要順向行不能跳過中間任何成員等等。據知活動將舉行到晚上8時才結束，以滿足所有粉絲都能近距離接觸偶像。

另外，今次採訪亦有特別要求，記者不能提問，全由司儀於台上傾談，期間人氣最勁的李權哲與奧利發言最多，李權哲表示：「今次來香港非常興奮，事前亦有點緊張看見大家的應援物，很感激。（今次有時間四出觀光嗎？）太匆忙了，希望下次有機會。」奧利則「投訴」早前18歲生日，其他兄弟未有表示：「但我有跟公司同事及粉絲慶祝。（生日願望是甚麼？）希望有自己的歌曲，最快年底前吧！」而張鎬濂則坦言父母皆有工作，所以今日未有到場支持，但婆婆及部分親戚則有現身。

至於LOONG 9新動向，李權哲透露：「排練了很多個月，我們也在拍團綜，我們的目標很遠大，但希望一步一步來，稍後將會推出團歌，大哥可以透過我們的直播，了解我們更多。」