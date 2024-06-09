單身沈殷怡自爆想生仔　首要任務物色BB爸爸

藝人沈殷怡（Shirley）和曾贊學今日（9日）出席ViuTV新節目《香港小B選舉》記者招待會。Shirley和曾贊學作為節目的主持人，需要在節目中與8位小孩長期相處，曾贊學自言和小朋友相處比較容易，因為孩子心思都很簡單，會把情緒寫在面上，所以很容易猜測到他們的心情：「不過呢頭幾日相處比佢哋排斥吓，到之後熟咗佢哋覺得哥哥都幾好玩，咁就冇事。」而Shirley的情況得恰恰相反，大受孩子們歡迎，Shirley稱可能是因爲剛剛入行拍的第一個節目就已經要和小朋友相處，今次回歸再和小朋友錄製節目大家都玩得非常開心，表示有小朋友嘗試教她跳舞，但她跟不上。Shirley又言為了拍攝這節目，自已買了很多很誇張可愛的頭飾，會於節目中佩戴。

本身超喜歡小朋友的Shirley稱拍完這個節目後很想懷孕，指好期待每天回家都有可愛的小朋友迎接自己，不過現時單身的Shirley首要任務是找對象，她笑言連家人都替她心急：「冇辦法，因為我太宅。」表示孝順和上進是首要擇偶條件，提到懷孕過程好辛苦，Shirley說：「所有美好嘅嘢都有辛苦嘅過程，所以我願意。」