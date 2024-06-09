許秋怡王書麒密密賺人仔傳身家過億　高富帥兒子神顏曝光

現年55歲的許秋怡當年與張智霖（Chilam）合唱《現代愛情故事》而一曲成名，2003年與童星出身的王書麒結婚，兩人育有一子王綽枬（Cody）。雖然兩公婆甚少在香港露面，但其實早已轉戰內地發展多年，更有傳她每個月登台演出密密賺，月入近百萬，身家早已過億！早前許秋怡到深圳登台，王書麒亦有陪同，而同場的還有李龍基、葉振棠、楊玉梅等，楊玉梅在社交網晒出多張照片，從合照所見，58歲的王書麒樣貌顯得較為蒼老，眼紋及皺紋盡現，反之55歲的許秋怡凍齡有術，身材亦Keep得非常好！

2001年王書麒因進食期間不慎咬傷口腔內部，以致翌日起床時右邊面部肌肉歪向上，出現類似中風症狀而需要求醫，最後被診斷為「面顏神經麻痹」，他亦被迫停工，花8個月才好轉，其後他逐漸淡出幕前，但至今王書麒仍有少許面歪。

不過多年來王書麒與許秋怡在內地密密登台，有指許秋怡每個月到內地大小城市演出15場，月入近百萬，最高紀錄在東莞周邊城鎮巡迴演出，足足唱了一個月。雖然兩人曾在接受訪問時否認坐擁過億身家，但作為首批巡迴內地登台的藝人，他們儲落上千位經理人的電話，工作亦長做長有。而兒子王綽枬自小品學兼優，2021年畢業於拔萃男書院，許秋怡亦不時分享一家三口的合照，可見囝囝高大有型，外表清秀，兩母子似足姊弟！