張敬軒自爆用天價買一隻杯　王嘉爾爆紅反被睇唔起

藝人黎芷珊主持的無綫節目《芷珊約您》去到世界各地訪問溫拿、張敬軒（軒仔）、王嘉爾（Jackson）、許志安（安仔）、楊千嬅、草蜢等，與眾星邊開騷邊暢談人生，於壓軸一集特別送上連串彩蛋，早前於美國巡唱的軒仔，開騷前與芷珊去到市場閒逛，問到是否追求物質的人？軒仔笑言：「要喺香港做到五蘊皆空係好難，我一個人喺香港生活，冇乜特別嗜好，我又冇車牌，錶都唔多，西裝錶一隻，運動錶兩、三隻，但好睇重住嘅地方，因為我唔係呢個城市出世，所以希望呢度有個舒服嘅屋企。」那願意花多少錢買家品？軒仔笑笑口說：「睇吓件嘢有幾靚，我都試過用一隻名錶嘅價錢去買一隻杯，以前囉，依家唔會！」

而安仔則到一間機構探望貓咪，透露近幾年做了寄養家庭照顧過6隻貓咪，身為貓奴的他與貓咪互動時更冧樣盡現，直言於人生低谷時，全靠着照顧貓咪得到心靈慰藉：「寄養過程係好舒服，佢哋好似幫緊我咁，成日想同我傾偈，我會話我哋係互相幫忙，佢哋好值得擁有好好嘅家庭。」更指過程中還領養了一隻貓：「喺寄養過程中，隻貓咪唔捨得離開，坐喺大髀度唔肯走，咁不如領養咗佢啦。我嚟緊都會做寄養家庭，因為我覺得好有意思。」

至於Jackson於去年登上福布斯中國U30精英榜，惟風光背後卻有人以為他得個殼，他說：「一直以嚟演唱會、MV都係我自己Direct，但當你有一個藝人嘅Filter（濾鏡）時，人哋會覺得你識咩，唔會咁有說服力，所以我希望明年集中做幕後，做番啲嘢出嚟。」