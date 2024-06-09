小鬼離世4年︱峮峮拜月老被揭示「另擇佳偶」　網民淚崩

小鬼（黃鴻升）2020年9月因病猝逝，當時的女友峮峮也未傳出新戀情，小鬼好友KID趁着與峮峮錄節目一起出遊，帶她到月老廟求籤盼得到指引，籤詩靈驗點出「意中人走了」，勸峮峮另擇佳偶，許多網友看到此處都忍不住落淚，希望峮峮找到幸福：「小鬼應該也不希望峮峮一直放不下他！」

KID、峮峮、何如芸、陳為民結伴到宜蘭，KID在車上提及峮峮很久沒交男友，峮峮推說自己很忙，何如芸說年輕女生空窗期兩、三年太久，KID不解峮峮：「你是可憐沒人追，或是被下蠱？怎麼會都沒有交男友？」峮峮笑稱：「有人詛咒我，這樣詛咒也不錯，我超忙的。」KID表示要幫她「劃開被人下蠱的那道牆」，順路帶一行人到四結福德廟，那裏的月老相當有名。

KID叫峮峮向月老問事求籤，求到第5次才獲得聖筊，她去抽了一支籤，月老又說不是這支，抽第二次月老才給聖筊，峮峮抽到第八十六籤下：「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查解籤得到結果：「鳳去秦樓耶。表明伊人去矣。巫山之雲亦斂歟。可知意中之人走了。是表白兩人不宜結合耶。一切之事。婚姻亦如此斷矣。不宜餒志。宜另擇佳偶去。」

眾人看解籤：「她心裏最愛的那個人，他離開了。」KID說：「表示你們要離別，難捨難分，即使要離開也要珍惜當下的美好，讓感情抱持純淨跟美好，不被世俗的雜念所污染，離別後思念更加珍貴。」峮峮只是微笑看着籤詩、看着KID，陳為民吐出「Let it go」，KID則對峮峮說：「你現在不要去管這件事情，你就好好地把它收好，放在你的心中，可以去找下一個佳偶。」並輕摟她的肩膀安慰。

峮峮事後表示：「神明真的很準，很多事情是早就安排好的，是一個很特別的緣分，不管這個緣分離開了，留下了甚麼，我覺得就是好好地去享受這一切。」

何如芸在該節目粉絲團留言：「這集最後的結尾有點感傷⋯⋯現場錄的時候外面下大雨，更傷感。」網友發現節目背景音樂是小鬼的歌，更加催淚，「今年第4年了，還是很難過」，但看到峮峮堅強的模樣也覺得很心疼，希望峮峮早日走出傷痛，找到下一個幸福。