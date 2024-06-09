方皓玟公開擇偶條件　懶理緋聞繼續約冼靖峰食飯　

歌手方皓玟今日（9日）出席婚紗展，雖然經歷過婚姻失敗，但她直言不會有感觸：「開心嘢嚟，我仲要熱烈期待我嘅第二春，呢啲地方係我要嚟蒲，攞多啲資料預備將來婚禮。」她指機會不能抹煞，身心要做好準備迎接新戀情，她搞笑指自己本來滿有市場，卻被早前爆出跟冼靖峰的緋聞而影響了，雖然如此，她亦感謝大家「逆線波」讚她跟小鮮肉一起也沒有違和感：「我好接受冼靖峰嘅真誠道歉，因為的確影響我個Market，而家筍盤難求，希望阿Bob兌現承諾介紹筍盤畀我。」

談到擇偶條件，她表示要求很低：「只要唔好多腳毛，年齡方面後生都唔緊要，最重要係思想成熟，有時年紀大都可能好幼稚，如果識氹我開心就更好。」問到冼靖峰是否合適？她指大家只吃過一餐飯，未太了解對方故不清楚對方是否成熟。她指跟對方的緋聞連媽咪也信以為真，但日後仍會繼續續約對方吃飯。問到擇偶是否也需要過到5歲囝囝那關？她指最緊要是自己開心，又大爆囝囝很早熟，現已有4個女友，才沒空理會她：「佢之前仲屈我買咗支好貴嘅香水，佢話佢要香，咁先有型有女仔鍾意，佢對外形同自己打扮同香味都有要求，都無可厚非，因為我都貪靚，佢可能比我更早入行，連香水都用埋，都唔爭在快啲出嚟撈幫補家計，唔使養得咁辛苦，哈哈！」

談到她早前斥資500萬入市做業主，她坦言是一項小投資，會放租順便當儲錢：「大嗰啲要儲好耐，不如買間細嘅先，一步一步嚟。」而近來搬了新屋的她指感覺財運好了：「多咗嘢做、個人精神爽利，快樂指數高咗好多，所以都係我嘅風水屋嚟。」

提到她早前在社交網站晒出一張瘦至見骨的照片，被網民質疑患上厭食症，她笑言：「點睇都大食症啦，哈哈！其實有少少抱歉自己揀想揀得衰。」她表示事件令她學懂了以後甫相不要亂來，一定要挑選過才可。而自稱有5尺5吋高的她表示現時重94公斤，是正常磅數，笑言現時是關鍵時刻，又落力推銷自己，直言自己是靚盤：「去到呢個歲數，我嘅幸福就係睇呢一鋪。」