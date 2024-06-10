LOONG 9處男簽拍會　「寵粉」陪玩5粒鐘

男團LOONG 9終於成功在港舉行首個簽拍會，12子中以李權哲及奧利風頭最勁。活動上眾人冧招盡出，雖然遲了1小時才現身，仍無損粉絲熱情。「陪玩」足足5小時的他們，更無懼MIRROR「人氣王」Ian有4,000歌迷於同時段攻陷同區的威脅，甚有大將之風。

LOONG 9原定4月底在港舉行首個見面會，可惜因部分成員簽證出現問題，被迫臨時取消，並延至昨午舉行，前晚李權哲、奧利、陳梁及郭殿甲等內地成員飛抵香港做準備，獲大批粉絲接機。昨午12子現身銅鑼灣舉行簽拍會，吸引逾500粉絲撐場，由於場地所限，已不能容納更多粉絲聚集，連商場扶手梯玻璃亦貼滿應援物。

活動比原定時間遲了1小時開始，LOONG 9以淺綠配白色隊服現身，載歌載舞演繹歌曲《閃耀》，並異口同聲感激粉絲支持，又指能夠來港出席活動相當高興，希望日後有更多機會見面。現場所見，以李權哲及奧利風頭最勁，12子分成兩組玩遊戲，以廣東話向粉絲示愛，李權哲說「我要啜啜」、梁詩煜講「我愛你」、陳鑫昊則說「好掛住你哋」。而於簽名及擊掌前，大會先公布規則，不能有特別的身體接觸、上款簽字及題字等，最終12子與粉絲玩足5小時，於晚上8時許才結束。

李權哲奧利人氣最勁

今次LOONG 9受訪亦有特別要求，記者不能主動提問，改由司儀在台上作訪談，當中以「人氣王」李權哲與奧利發言最多，前者說：「今次來香港非常興奮，事前亦有點緊張，看見大家的應援物，很感激。（有時間四出觀光嗎？）太匆忙了，希望下次有機會。」奧利則「投訴」早前18歲生日，其他兄弟未有表示，談到願望，他說：「希望有自己的歌曲，最快年底前吧！」而張鎬濂指父母有工作，昨日由婆婆做代表。至於LOONG 9新動向，李權哲透露：「排練了很多個月，也在拍團綜，我們的目標很遠大，但希望一步一步來，稍後會推出團歌。」

另一男團MIRROR的「人氣王」Ian昨日31歲牛一，歌迷會自發於銅鑼灣舉行活動，吸引逾4,000歌迷大合照，廣場大電視亦連續半小時播放其MV等，有歌迷帶同與Ian愛犬「雞髀」同種的哥基犬到場，透露1月起跟隨Ian到訪英國、美加及新加坡等地，共欣賞了26場演唱會，相當瘋狂！近半小時活動中，Ian因顧及秩序問題而未有現身，據知整個生日月，歌迷共花費逾7位數字舉辦活動，認真豪氣！

AL見面祭多謝「神徒」

至於一連4日的《Hi MIRO ！見面祭》前晚輪到另一「人氣王」Anson Lo（AL）登場，向來疼錫Fans「神徒」的他，由晚上7時半玩到凌晨1時半，足足6小時，期間飛吻兼派心，又向「神徒」深情剖白：「追星係一件好攰嘅事，花心力、時間同金錢，用盡你哋每個方法，先可以見到我，甚至未必次次可以同我傾到偈，你哋純粹舉牌嗌我個名，簡單地只想畀我知道有你哋嘅支持。」談到身體響警號，他承諾好好照顧自己：「好感激大家一直留喺我身邊，要鍾意一個人唔難，要留低係十分之難嘅事。」

COLLAR粉絲派福袋應援

MIRROR忙於搞見面會冧Fans，師妹女團COLLAR成員芯駖與Gao則獲Fans「另類應援」，後援會近日聯同社福機構趁端午節向長者派福袋，代偶像做善事，相當有心。雖然芯駖與Gao當日未能參與，但都十分感激Fans，Gao覺得做善事就是最好的應援禮物：「上次同芯駖去過做義工，今次撞咗期冇得去，如果未來再搞都想支持。」提起端午節，芯駖直言喜歡食糉，試過一口氣鯨吞兩隻，搞到飽足全日。