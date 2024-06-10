【是日通勝】

農曆五月初五

甲辰年 庚午月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：塞穴、祭祀、移徙

忌：出行、動土、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

雙子座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

巨蟹座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

獅子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

處女座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

天秤座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早正視。

天蠍座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

人馬座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

山羊座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：遇上不如意的事，有冤無路訴，心情低落。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）豬 壓力大

鼠：財運好轉，努力工作可換來滿意收入。

牛：投資眼光準確，小試牛刀有意外得着。

虎：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

兔：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

龍：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

蛇：獲貴人全力支持，生活壓力大大紓緩。

馬：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

羊：思想上跟伴侶有分歧，必須坦誠溝通。

猴：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

雞：事在人為，擺脫負能量，謀事易成功。

狗：投資涉及風險，做好評估，量力而行。

豬：是日沖煞，生活出現變動，壓力大增。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生小滿勝萬全

很多人在發生問題時，都好想馬上尋找方法去改變，甚至希望可以即時改運，其頭腦往往不夠清醒，分辨是非的能力也是最低，於是有人會去尋找一些風水物品，以為擺了就可以改變，終於放到全屋都是風水物，儼如博覽館，而且不敢拋棄又年年增添，擔心今年不放會有災禍到臨。

中華文化是有擺放風水布局的傳統，因此有人借此機會，大事渲染，自吹自擂，我身邊有好多朋友的朋友都有類似情況，每年到時到候就會進貢數萬元，旁人叫也叫不醒，難怪今天的電騙個案沒完沒了，所謂橋不怕舊，最緊要受，舊的走了，新的又補上。為甚麼有些「高手前輩」不見他天天出來借明星效應來宣傳刷存在感，因大部分人都食廣告，當然媒體有其介紹推廣的功能，但有人會借此功能賺到肚滿腸肥，甚至家財達到幾10億，反思你年年擺了那麼多風水物品有否得到億萬家財？有些東西要適可而止！

想改變自己目前的不景氣，應從自己開始，最好找個有良心的高手，為你的八字進行拆解，所謂先知命後認命，如果可以改命，今天我已變了首富，高手在民間，看看有否這個緣分吧！

大道至簡，一個人的能量系統，就是一個人的力量，也是一個人的智慧。要永遠記住這一點，就是應對命運的核心知識。