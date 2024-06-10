唐詩詠父健康響警號　親子遊日愛得及時

女星唐詩詠近日與父親再度親子遊東京，赫然發現父親體力遜色不少，更出現缺水暈眩情況，雖然進行體檢後問題不大，但已驚醒她要愛得及時，準備鼓勵父親勤做運動，再以良好體魄一起周遊列國。

回復自由身的唐詩詠，去年與父親來一次相隔30年的親子遊後，父親愛上日本，樂極忘返，作為孝順女的她近日再帶父親及Auntie出遊東京，為免舟車勞頓，她刪去購物時間，來了一次閒遊，每日只到一個景點，除了觀賞地標性建築物，亦有到新宿御苑、代代木公園等閒逛，期間吃盡當地美食，詩詠更事先訂好餐廳，免得要老人家等候，顯盡細心。

返港即做身體檢查

雖然為父親規劃好每日行程，但詩詠沒想到原來父親體力已不大如前，她接受本報訪問時說：「爸爸體力同一年前已經差好遠，可能少飲水，所以成日行行下突然想暈，呢個情況令我覺得返嚟香港要同佢做多啲運動，佢又冇咩力，爸爸都講唔知仲去到幾多次旅行，因為每次出門都需要好大體力，我都記住呢句說話，所以準備陪佢做多啲運動，一切由行路開始，畀佢知道身體要Keep住Run，係可以去番以前咁，唔係一路差。」由於父親患有心臟病，為求安心，詩詠返港後第一時間帶父親作身體檢查，幸只是缺水，只要多喝水便沒問題，令父女放下心頭大石。詩詠更指今次父親坐了人力車，雖然言語不通，但對方仍努力講英文笑話氹大家開心，令原本心驚驚的父親也放鬆下來。

曾於當地修讀整麵包課程的詩詠，趁此行上堂深造，期間還遇上同樣學整麵包的前藝人陳慧儀，她說：「真係好有緣，冇諗過咁都撞到。（依家整麵包好叻？）未至於，其實每個師傅有佢嘅特色，將複雜嘢簡單化，平時喺屋企都食到，今次去發現當地整麵包嘅技術同心態非常之好，呢種精神等於向一個目標進發，唔好諗太多嘢，同做演員一樣，過程間充滿好多創意，唔係冇得改變嘅。」