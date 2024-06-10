姜濤為搞「婚禮」再跳大小姐　高呼我愛你全場起哄

男團MIRROR的MIRO專屬歌迷聚會《Hi！MIRO！見面祭》，由去年的一場分拆成12場，每位鏡仔各佔一場，跟一眾MIRO作近距離接觸。一連4日的見面祭尋日（9日）來到第三日，見面會假九展Star Hall舉行，由AK和Lokman打頭陣，分別於早上及下午各舉行一場見面會，而人氣王姜濤則接力於晚上舉行第三場。

大批「姜糖（姜濤粉絲暱稱）」於晚上七時許已到達九展，他們自備印有「姜」字的應援牌及穿上專屬的應援制服，於場外設置多個打卡位拍照留念。晚上七時半，粉絲排隊進場睇騷，不過仍然有大批「姜糖」滯留在場外，沒有進場，他們自備零食，利用平板觀看現場直播，看得興奮時更會齊發出歡呼聲，非常投入。

姜濤以「踢死兔」Look現身，仲送上驚喜《晚安大小姐》畀在座各位「大小姐」，尷尬樣勁Cute。期間姜濤笑言今晚造型似結婚，加上有姜糖要求佢示範求婚，佢唔單只講「愛的宣言」，又應要求示範「企喺懸崖邊大叫我愛你」，非常寵粉。玩遊戲時，姜糖要求姜濤彈額頭，佢都錫住Fans細細力，其後又送上隨身眼鏡畀小Fans。姜濤特意落台獻唱王力宏嘅《依然愛你》、《好得太過份》，亦同大家分享心底話，仲再三多謝主持強尼由《全民造星》開始睇住自己大。