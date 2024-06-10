三文治護髮術　洗出亮麗秀髮

夏天陽光猛烈，除了對於皮膚造成傷害之外，對於頭皮和髮質同樣會有損傷，長時間的日照下，頭髮容易變得乾燥開叉，即使勤力用髮膜也很難補救。不妨學學內地女星范冰冰和吳謹言都一致大力推介的「三文治護髮術」，幾個簡易步驟就能讓頭髮回復光澤亮麗。

有着「保養狂人」之稱的范冰冰，一頭烏黑濃密的秀髮令人相當艷羡，而早前因拍劇而留了一頭利落短髮的吳謹言，亦同樣把短髮打理得宜。對於二人都擁有秀髮的保養秘訣，就是透過「三明治護髮術」來改善毛躁髮質。方法非常簡單，首先準備一把寬梳子把頭髮梳開，能去除表面污垢塵埃之餘，沒有打結的頭髮在洗頭時可減少掉髮。接着在乾髮的情況下，將護髮素塗抹在髮尾中後段，再用髮圈綁成左右兩簇並停留10分鐘，讓頭髮充分吸收護髮素的精華，吹頭後的髮質也會更柔順。

完成第一步的護髮程序後便開始洗頭，洗頭時重點清潔頭皮，並用指腹輕力按摩。沖洗過後再塗抹第二層的護髮素，並按摩5至6分鐘，加強護理。范冰冰更分享若不趕時間，會用電熱髮帽包起來，停留15分鐘後再沖洗，這樣頭髮就能更蓬鬆柔軟。如果有需要亦可在吹頭後再塗抹護髮油，有興趣的話不妨一試！