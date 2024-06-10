2.5億美元玻璃船　「X3」動感全接觸

玻璃是一種奇特的物料，透光不透氣，易脆但又可硬起來，還可以塑造出不同的形狀與顏色，而更神奇的是，本來平平無奇的東西一旦用玻璃製造，總是令人刮目相看，由童話故事中的玻璃鞋，到大都會常見的玻璃幕牆商廈，以至今次介紹的概念遊艇「X3」，無不例外，無怪乎後者的預計造價高達2.5億美元（約19.5億港元）了！

色澤夢幻

概念遊艇「X3」是出自英國設計師Oliver Clarke的構思，屬於一艘以鋼、鋁、碳纖維，結合玻璃製造的三體船，長度110米，寬度40米，總噸位為3,500GT。從預想圖所見，「X3」的船體寬闊而纖薄，配上色調柔和的Tiffanny Blue塗層，在湛藍的海水映襯下，予人清新、夢幻的感覺。上層建築呈現「U」字形，並以玻璃作為牆身，令「X3」猶如一座海上玻璃之城。

海上競技場

根據設計師的初心，「X3」的誕生是希望將陸上舉行的運動盛事移師到海上進行，並為極限運動員打造一個獨特的競技平台，因此船上有多項運動設施。除了泳池外，還有滑板場、網球場、攀石牆，以及一個附設觀眾席的標準籃球場，而後者更可按需要變成舉行舞會或其他競技項目的場地。順帶一提，上層建築的側面裝有一幅兩層樓高的電子屏幕，可作為轉播體育賽事之用。

性能卓越

作為一艘三體船，「X3」可提供寬敞的活動空間，加上有6層甲板，最多可容納12位乘客和18名船員。從平面設計圖所見，頂層甲板是戶外休息區，還有兩個直升機停機坪；貴賓獨享一層，當中設有貴賓休息室、娛樂室、酒吧等；往下一層是餐飲中心；運動設施集中於主甲板；最底兩層則為船員休息室和儲物室。另外，基於三體船的船身寬闊，未必能駛進部分碼頭停泊，設計師特意增設一艘50米長的附屬艇作接載之用，考慮周全。

性能方面，「X3」由柴油電動推進系統和吊艙式推進器驅動，最大速度可達25節，而在17節的巡航速度下，可航行3,000海里。