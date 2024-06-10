愛迪梅菲與米高基頓80年代賣座片續集暑期再戰

潮流興懷舊，多部80年代賣座電影包括《壯志凌雲》（Top Gun）與《奪寶奇兵》系列（Indiana Jones）先後推出延續篇，並取得好成績。而今年有兩部80年代大受歡迎的電影將於今年暑假黃金檔期推出爭做票房盟主！

《妙探出差：艾索福里》

美國男星愛迪梅菲（Eddie Murphy）80年代是荷里活「票房福將」，他主演的多部電影均「賣錢」，1984年他就憑動作喜劇《妙探出差》（Beverly Hills Cop）的「多嘴差佬」Axel Foley而成功上位。由於影片票房大收成為1984年全年北美最賣座電影第7位，電影公司因而開拍續集及第3集，雖然票房不及首集，但愛迪仍然成為當時得令的影壇超級巨星。第3集推出30年後，愛迪再開拍第4集《妙探出差：艾索福里》（Beverly Hills Cop: Axel F），並由影視串流平台Netflix投資，影片將於今年7月3日在Netflix上線，暫時未知影片會否安排於戲院上映。

新一集《妙》故事講述愛迪飾演的超級警探艾索再次回到比華利山執勤，怎料女兒遭遇生死考驗，父女聯同約瑟哥頓利維飾演的新拍檔和老拍檔一同偵破一宗大案。

《嘩鬼家族 BEETLEJUICE》

荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）走紅於80年代，他在未執導超級英雄電影《蝙蝠俠》（Batman）之前已憑另一搞嘢之作《嘩鬼家族》（Beetlejuice）走紅，事隔36年添以原班人馬開拍續集《嘩鬼家族 BEETLEJUICE》（BEETLEJUICE BEETLEJUICE）。

除了片中兩位主角米高基頓（Michael Keaton）與雲露娜維達（Winona Ryder）回歸之外，去年憑添執導的劇集《星期三》（Wednesday）上位的美國新星Jenna Ortega、添的現任女友意大利性感女神蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）以及「好戲之人」威廉迪福（Willem Dafoe）等影星亦加盟單看首兩輯預告片已充滿布頓氏的黑昌古怪。影片將於今年9月公映。

【同場加映】

積佳蘭賀為自己打官司

除了以上兩部80年代荷里活猛片延續篇之外，荷里活巨星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的Apple TV+新劇《無罪的罪人》（Presumed Innocent）亦是80年代的舊片重拍，劇集是改編夏里遜福（Harrison Ford）主演的懸疑片《慾網危情》。劇集將於本月12日上架。

《無》是根據80年代作家Scott Turow的同名小說，故事講述一宗可怕的謀殺案使芝加哥檢察官辦公室陷入混亂，因為疑犯是其中一員，被告也不得不為保護家人而奮戰。