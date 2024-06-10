高質實惠　限時美食體驗

想吃一頓好酒好菜，又想將平靚正的宗旨發揮得淋漓盡致，吼實各大餐廳、酒店或品牌推出的限時優惠相當重要，無論是精緻餐點、親民小食，又或是外賣等均有得揀，想食得好，又有機會。

招牌菜單

每間餐廳都有自家的招牌美食，飲食集團於6月17日至26日推出主題狂饗慶典，客人可用抵價品嘗經典及新菜。中環星級餐廳會有時令鰹魚配日本番茄及紫蘇和鵪鶉配蘋果拔蘭地及鴨肝等，古蹟餐廳則有蟹香鬆餅和烘烤三黃雞等，灣仔意式小餐館有蘆筍意式煙肉鳥巢闊麵和自家乾式熟成炭烤厚切西冷等，除了美食，還有不同活動。如6月19日的1尼泊爾餐廳會有8道菜的蟹宴俱樂部，無限添飲氣酒酒及啤酒，6月21日山頂的印度餐廳舉行縱饗作樂之夜，其他還有中環高級中菜館的點心連2小時任添香檳、意大利薄餅店手製薄餅派對等，選擇相當多，想參加可於6月11日開始報名。

積分換優惠券

成為會員狂儲積分，經常可以換出驚喜。本地飲食集團為慶祝15周年推出會員應程式，客人登記成會員會有HK$600迎新禮遇，消費儲積分可換獎賞，6月有15周年會員限定超值賞，消費至指定分數，可換指定餐廳招牌菜6折優惠券，如尖沙咀泰國餐廳的皇家泰茶雪糕瀑布提拉米蘇、尖沙咀東南亞餐廳的招牌南雞配清雞湯及油飯、金鐘泰國餐廳的招牌泰式珍寶生蝦刺身和車仔麵茶冰廳的至尊麵等，感覺更抵。

健康燕麥奶

關注健康和素食者，近年都愛飲用植物奶。瑞典燕麥品牌和多個咖啡及茶飲品牌合作推出飲品優惠，客人點選咖啡或茶飲，可免費升級選配品牌燕麥奶，點選品牌燕麥飲品2杯，即可免費獲贈原味燕麥奶1盒。另外，由即日至6月30日，集齊3間指定咖啡或茶飲品牌的消費收據whatsApp到指定號碼，頭100位客人可獲地球友善禮品包。

難忘體驗

本土各區其實都有各式各樣的獨特體驗，黃竹坑時尚酒店和不同的品牌合作推出夏季禮賓服務，旅客除有8折客房折扣優惠，只要出示房卡更可在指定場所和商店享用優惠。如客人可在指定餐廳獲免費香檳，有飲食集團餐廳提供85折優惠，又或獲贈免費的Mandarino Negroni Shot和享9折優惠等。其他有於酒店餐廳露天區域享用免費咖啡、墨西哥餐廳送指定雞尾酒等，更可在指定零售店獲得歡迎禮物和折扣，讓旅程得到美好回憶。

免運費一人餐

外賣平台收費各有不同，有平台近日推出一人餐選擇，客人可從6,000款套餐中選擇如鍋貼套餐、葱油乾撈拉麵、鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯、三色厚切刺身飯或鮮奶茶配窩夫等不同配搭。這個6月，客人選擇任何一人餐套餐，均可享免運費和免平台費，享用外賣就更抵。

7折嘗味餐單

提到法國菜，大家就會想到價錢高企，西九一間現代法式餐廳近日推出多重餐飲優惠，晚市時段享用新出的嘗味菜口田口十，可用7折品味澳洲有機M9和牛及經典梳乎厘等美食，若同行有5歲以下小童，可無限量享用雞肉或海鮮意粉。於午餐時段點選指定套餐，可免費獲贈1杯葡萄酒。生日當天惠顧指定晚市餐單，會送上1杯香檳、1個蛋糕和1份生日禮物，為對方帶來美好回憶。

最低35折

灣仔五星級酒店因應35周年，在6月及7日的逢星期三下午5時，會於網上商店推出限時優惠，當中包括35折餐飲現金券、35折自助餐、低價酒吧餐廳雙人美體驗、中菜館HK$35美點、半價蛋糕等，酒店藝廊會舉辦周年特展，讓大家緬懷歲月的洗禮。此外，中菜館今年推出迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你斑蘭蛋黃月餅及迷你貓山王榴槤月餅，客人於9月12日前在網上訂購，會有8折優惠。