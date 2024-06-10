華晨宇華陀再世「震碎」粉絲腎結石　醫師專業分析成效

內地歌手華晨宇上月一連三天於中環海濱活動空間舉行演唱會，合共吸引超過6萬名觀眾。本身出名歌聲極具爆發力嘅佢，突然以「華晨宇演唱會震碎腎結石」話題再次網上瘋傳！原來有女粉絲表示喺華晨宇港騷，男友陪她去香港看演唱會，過程中男友突然對佢講：「我腎結石好像被震碎了，好通透。」女粉表示返酒店後：「我的對象（男友）尿出了黃色顆粒物！不是，他（華晨宇）華陀再世啊？啊？啊」事件火速引爆網路，同時引發質疑。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院泌尿外科主任醫師陳奇做專業分析，佢就提到「多喝水、多運動」通常係醫生對腎結石患者嘅建議，但並非每個人都可以通過呢種方式排出腎結石。陳奇說就解釋指要排出腎結石，有好多外在因素：「這種自行排出的狀況，通常結石要小於6毫米，並受其他因素影響，如果輸尿管有明顯的扭曲、狹小，結石又不夠光滑、形態不好，也可能無法自行排出。」對於聽華晨宇演唱會「腎結石好像被震碎」，陳奇表示，臨床上會通過體外衝擊波嚟治療結石，唔需要麻醉就可以完成，但演唱會現場嘅聲波肯定未達到震碎結石嘅程度，唔可能係因為聲波導致腎結石自行排出。