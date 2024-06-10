湯唯講韓語最多講呢句　即場向老公示愛搞到面都紅晒

內地女星湯唯與韓國導演金泰勇2014年結婚，育有一個女兒「Summer」，雖然有傳他們婚姻亮起紅燈，但仍無損二人感情。金泰勇近日推出科幻片《Wonderland》，同時也是他繼《晚秋》後再度與老婆合作。昨日（9日）湯唯受邀到電視台訪問宣傳電影時，金泰勇也在場外陪伴。

湯唯表示，這是她3度演出韓國電影，在拍攝上一部作品《分手的決心》時，自己其實非常享受學習韓語的過程，也喜歡從中去了解它背後的文化，及表示說這種語言的人是甚麼樣性格、習慣、心情，但她坦言，現在她學語言需要環境：「所以我一直鼓勵我先生多跟我說韓語！」接着轉頭看向場外的金泰勇，並說：「導演加油！」然後哈哈大笑，搞到老公面都紅晒。

然而，當她被問及最常說的韓語時，則害羞回答：「여보（老公）！」她也忍不住笑了出來，還害羞得直接把身體朝後轉，主持人見狀忍不住笑她：「臉好像變紅了！」至於場外的金泰勇也笑得合不攏嘴，可見夫妻倆感情十分甜蜜。最後，提到再度與老公合作拍片的心情，湯唯稱讚老公：「做為女演員和他合作，會有充分被理解、被保護，和可以展示自己的空間，他擅長挖掘我們的潛能！」

其實湯唯與老公金泰勇結婚多年，近年來卻頻頻被傳出婚變；對此，湯唯經紀公司先跳出否認，而她本人也在先前接受專訪時針對離婚傳言回應「完全不可能發生」。