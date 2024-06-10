張敬軒美國與女同學相認：佢係我天使

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚播出最後一集，播出連串彩蛋，其中張敬軒（軒仔）在美國開巡唱時原來有「尋人記」番外篇，軒仔在當地重遇了多年沒見的「恩人」，他憶述：「嗰晚係好奇怪嘅一晚，以往開騷啲粉絲都係嚟自五湖四海，突然聽到把好熟悉嘅聲音，我再望吓佢個樣，佢亦都有望住我。因為當時好多粉絲，我一路簽住名但我個身愈來愈⁭熱，因為佢係我中學同學，我哋畢業之後再冇見過。」他直言這位同學是他的天使：「佢係我恩人嚟，呢個女孩子好似天使咁存在，冇脾氣啦，又成日幫我補習，如果我冇佢係唔會畢到業。到我簽完晒名，我知道同佢相認嗰吓係歷史性時刻，我當時係徹底崩潰，當住現場咁多位粉絲面前喪喊。」

至於組合草蜢成員蔡一傑的感情世界最惹人關心，他大方分享做獨行俠的好處：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉，有伴侶嗰時當然都有甜蜜嘅時候，你拍拖頭3個月梗係Sweet㗎，第4個月梗係嘈交㗎啦，有邊對情侶唔係咁呀？」他認為上天已經對他不薄：「個天已經畀咗好多天賦我，十隻手指有長短，佢有一樣嘢唔畀你，有咩所謂啫，以前都會覺得搞錯呀，人人都有得我冇，但問吓自己，其實已經擁有咗好多嘢。」他笑言欣然接受愛情來臨：「我度門一直都打開，係冇人入嚟之嘛！」

而在楊千嬅上海站演唱會後台重地中，她分享了後台極速換衫的趣事，原來演唱會戰衣最難穿的不是華麗晚裝裙，而是一條望落普通的貼身褲，她笑言：「呢條褲着咗成1分鐘，因為我成身都係汗，啜住晒拉唔到上嚟，每次都要用半支爽身粉吸乾啲水分先。」她在上海站演唱會唱完最後一首歌後，便急急落台拖着芷珊離開，她解釋：「其實係為咗安全問題，因為場館好大、好多觀眾要離開，要確保藝人離開咗場館先，等啲粉絲唔好有期待而唔走住，以防秩序上出現問題。」回到酒店後，好友任賢齊神秘現身為

千嬅大感驚喜，她見到小齊後嚇到尖叫，回過神後即與對方抱抱，小齊說：「好想有一日可以做你嘉賓，同你合唱《花好月圓》。」千嬅即時爽快答應：「好呀，呢個萬眾期待。」

另外，溫拿5子則笑談昔日造型，譚詠麟笑言：「以前啲衫都係自己拎，當時冇人跟住我哋，所有嘢都係自己拎自己帶。」彭健新更爆料指鍾鎮濤「冇口齒」：「阿B（鍾鎮濤）嗰件珠片係我啲妹釘，話釘完請食牛扒，講到今時今日都仲未請，一九七幾年喎！」講到經典羽毛造型，阿B笑言：「唔記得邊度搵啲孔雀毛黐到通身都係，我為咗補償呢個過失，我就好專心研究時裝，真係睇咗好多雜誌。」校長續指溫拿亦曾是潮流指標：「我哋創造咗獅子頭、喇叭褲 、鬆糕鞋，全部都係我哋創造出嚟！」