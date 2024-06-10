日籍洋將KAHO處女應援成焦點　親曝加盟原因

台灣啦啦隊競爭向來激烈，繼早前接連邀請韓籍啦啦隊強勢加盟後，早前接連失去兩大主力林襄及李多慧嘅「樂天女孩」，亦邀請咗日職樂天金鷲啦啦隊成員高橋佳帆（KAHO）加盟，6月7 日首次喺動紫趴亮相應援嘅佢，更憑紮實基本功及舞技，圈粉無數外，連「樂天女孩」嘅總監都深感佩服，大讚道：「大家看到樂天女孩場上所有跳的舞碼，她都是驗收通過的，她今天一定可以完美登場。」

隨着KAHO閃亮登場，利落嘅動作同精準嘅節奏感，令總監眼前一亮道：「今天是初登場，但完全看不出今天第一次上場，真的平常工夫下的有夠，舞也練的夠勤。」中場休息後，KAHO雖然跳到香汗淋漓，但仍露出冧到暈嘅燦爛笑容道：「很開心！」其他成員亦紛紛大讚KAHO迷人，兼係天生跳啦啦隊。另外，「樂天女孩」總監亦問道KAHO加盟原因，未料KAHO用中文回道：「去年7月，我有幸在桃園國際棒球場，與樂天女孩一起跳舞，那時我們與看台上的十號隊友，她讓我感覺非常愉快，台灣的應援方式很棒！」雖然KAHO中文唔算流利，但仍堅持全程用中文回答，令一旁嘅總監忍唔住感嘆：「我起雞皮疙瘩欸！」並透露KAHO每日堅持朝早9點起身，並學習中文1小時，充滿毅力嘅上進心，令總監相當佩服。