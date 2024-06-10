《今期流行》翻Hit！古天樂自認冇歌癮：仲以為被整蠱

影帝古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍、黃德斌等，今晚（10日）現身九展，為《九龍城寨之圍城》進行謝，吸引大批粉絲到場支持，當中胡子彤乃帶病上陣。大會於現場宣布，截至晚上6時15分，累積票房已達港幣$99,393,789元，連續40天成為單日票房冠軍，並錄得1,450,000 入場人次，大會亦安排古天樂即場簽署畢業獎狀，頒發予「城寨4子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，預祝票房數字早日破億。

談到電影破億在即，古仔表示能有此成績相當高興，問到可有信心超越累計票房榜首的《毒舌大狀》？他説：「希望覯眾繼續支持，令票房再創高峰，成為華語電影累計票房史上第一位。」他表示票房若成功破億會跟大家吃飯慶祝，又表示前傳《龍頭》劇本正在編寫中，加上搭景亦需時，故急不來。

提到日本女團Avantgardey日前來港出席活動，現場表演他的經典歌曲《今期流行》，更希望7月來港開騷時可邀請他戴上她們的假髮一起跳《今期流行》，他即耍手說：「夠啦，佢哋跳就算。」他表示有朋友將當日片段傳給他看，笑指還以為朋友想整蠱他：「完全冇諗過首歌咁多年會翻Hit，係幻想之外。（會受邀？）邀請我我會去睇，但唔會上台一齊跳。（唱歌？）唔好搞啦，我依家連去唱卡拉OK都唔唱歌，冇歌癮。」

眾人受訪時，對於電影票房成績理想兼贏盡口碑，坦言十分高興，伍允龍説：「小弟拍開功夫片，係一個功夫佬，但依家感覺好似拍咗《流星花園》咁，感謝觀眾嘅愛戴，享受緊依家嘅感覺。」林峯説：「成部戲觀眾喜歡每一個角色，我哋每一位演員都付出努力，我真係覺得好感動，希望可以再接再厲，喺下輯畀多啲驚喜觀眾。」胡子彤説：「多咗知道依家嘅自己固然開心，但更有趣係佢哋會搵番我哋以前嘅資料，唔會淨係鍾意依家嘅你。」身旁劉俊謙即笑問是否黑歷史？他笑指不覺得自己有黑歷史，問他會否覺得與香港游泳代表歐鎧淳昔日的一段情是黑歷史？他説：「只不過係人生其中一個片段，完全唔係黑歷史。」提到他今日帶病上陣，他表示自己腸胃炎，經醫生診斷後，叫他直至明早起床前也不要飲食：「難得票房挨近破億，都想出嚟見吓觀眾。」他透露原先已約好謝票後4子一起吃飯，現無奈要改期。

至於張文傑則表示早前到馬來西亞，發覺當地觀眾也十分喜愛這站電影，已將消息告知其餘3子，有機會也想一班兄弟齊齊到當地謝票，透露稍後會跟胡子彤再到當地，林峯即表示也很希望一起到當地見見觀眾，但大家也各自有工作忙，故需要夾時間。至於劉俊謙則表示未想過自己會拍打戲，能跟一班好兄弟一起拍檔很高興：「希望呢件事可以延續落去，香港電影可以再畀國際認識。」問到他有否黑歷史？他即大玩食字説：「呢一『刻』我哋已經成為歷史！」

談到將成為破億男星，伍允龍表示這站電影是屬於一眾演員，感謝觀眾支持：「香港歷史上有一部咁突破嘅電影，自己有份參與好開心！（有冇機會開《王九傳》？）呢啲等電影公司決定，今次有份參與呢部電影已經好開心，做王九做一次已經好開心，睇吓下一步佢哋會唔會搵我做另一個角色。」而於謝票過後，伍允龍亦走到場外跟粉絲打招呼，現場約有近百人排隊等候跟他合照。