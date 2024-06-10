雖然讀書係好悶，但書中自有黃金屋，而且其實仲有好多樂趣，好似日本AV界嘅「圖書館系列」咁，男主角去到圖書館往往會有艷遇，更加可以同文青美女埋身肉搏，玩得開心又忘形呀！

露底誘惑

喺Moodyz出品嘅《與沉默的圖書館員發生關係》入面，水卜櫻本身係一位文靜嘅女仔，平時最鍾意流連圖書館，不過自從開始睇官能小說之後，對性事愈來愈好奇，更想搵男仔一齊研究床上技巧，於是櫻妹就喺圖書館物色對象。為咗增加成功溝仔嘅機會，佢着條超短裙仔，見到心儀嘅男仔就會施以露底誘惑，當對方睇到眼甘甘，櫻妹就會主動提供口舌服務，然後引領男方移船就磡，盡享高潮快感。

情迷中佬

於Ideapocket推出嘅《嚴肅而安靜的圖書館管理員真面目》當中，明里紬飾演圖書館管理員，外表斯文溫柔，但其實佢姣到出汁，尤其對中佬情有獨鍾，只要見到目標就會上前勾引，搞到對方神魂顛倒，然後拉佢去到廁所或員工休息室交激，直至將對方嘅精力榨乾為止，有時更加會趁圖書館冇人，同對方嚟玩到上書枱添！

獵物高手

同樣由Ideapocket製作嘅《圖書館關門後激戰到渾身都是汗》，講述古川穗花喺圖書館每日嘅工作就係整理書架，好多人都以為佢係一個怕醜少女，不過咁諗就錯晒喇！佢天生性慾強，一旦見到獵物，就會向對方搭訕，繼而手口並用咁刺激對方，好多男仔因為熱血方剛，畀穗花搞到慾火高漲，難以自控咁同穗花喺書架之間即場激戰！

簡評

本仙以前都鍾意去圖書館睇書同溫習，因為當時真係可以見到好多又靚女又有書卷味嘅女仔，如果大家都有咁嘅經驗，欣賞今日為大家介紹嘅「圖書館系列」就一定好有共鳴喇！喺3部作品中，最鍾意水卜櫻主演嘅《與沉默的圖書館員發生關係》，原因係櫻妹又嫩口又好波，外在美夠晒吸睛，而佢一向都被人話演出唔夠肉緊，但係今次無論係勾引男仔定床戰方面都演得夠晒投入，令觀眾睇得呼過癮！