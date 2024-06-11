鄧月平驚爆失聯　武當學劍揮走抑鬱

宅男女神鄧月平近日失聯約一星期，惹抑鬱症復發疑雲，但原來「失蹤」是她到了內地湖北武當山學劍，不過她坦承早前確有抑鬱復發的徵狀，幸靠學武術走出陰霾！另一女星薛凱琪亦曾受抑鬱之苦，她自爆近期再出現情緒困擾，全靠意志戰勝心魔。

女星鄧月平（Larine）14歲時因父母離異，她一時未能接受而患上抑鬱症，經治療已痊愈。不過近年情況有所反覆，近日她突然失聯，加上失聯前心事重重，令身邊朋友擔心她是舊病發作，幸只是虛驚一場。原來Larine是抽空去了湖北武當學劍，自我增值及調理身心。她坦承早前確實有些抑鬱發作的感覺：「因為之前疫情走唔到，疫情後經濟又唔係咁好，做演員好多時試鏡後只能夠等，有啲戲就因為疫情後經濟冇起色，Budget問題開唔到，太多呢啲唔同嘅經歷，所以令到個情緒唔係咁好，覺得有啲發作（指抑鬱）。」

憑多年來的經驗，Larine很快發現出了問題，她沒有選擇「躺平」，而是積極面對，持續學習增值自己，繼學踢足球、Tricking（空翻）、電影動作訓練後，早前她趁有10日假期，毅然去了武當學劍術，她直言整個過程令她慢慢找回心中方向，慢慢從情緒低谷走出來：「學武術令我開心咗，同埋安全感大咗，好老實，幾年前已經想去學劍，因為睇到劉亦菲為《花木蘭》耍劍，覺得好型，但一直無學，直至最近拍完劇集《同居少女諸事卜》之後，有10日假期，所以就去學。依家個大環境唔係咁好，好多人嘅心情都麻麻，覺得成個城市都係灰色咁，好感恩我喺呢個Moment選擇咗學武術。」

原定赴峨眉習武

今次到湖北學劍，她遇上不少烏龍事，起初她計劃到四川峨眉學武：「但去到嘅時候發現唔係好啱，結果用咗好轉折嘅方法，坐咗十幾個鐘車程趕去武當，因為入到去，每日都要朝早5點半開始練氣功，之後再練劍，一練就去到夜晚，所以我連手提電話都冇用，啲朋友咪搵唔到我，擔心我有事，我都非常唔好意思。」

Larine靠練武走出情緒低谷，成功阻止抑鬱復發。另一位早年曾有抑鬱問題的藝人薛凱琪（Fiona），近日受訪時自爆早前曾遇上情緒波動，她說：「每個人生活都可能會遇到唔同嘅困難，情緒會有唔係咁正面嘅時候，因為我有之前嘅經歷（指抑鬱），所以比較容易知道自己嘅問題，當然依家我大部分時間都OK，但間唔中會感覺到自己困住咗，要走出嚟一定唔可以靠人，要靠自己，所以我會將啲注意力放晒喺唱歌度，盡量令自己唔好困住，慢慢心情就會變番好，唔好沉落去。」

跨過情緒困擾 馬思純百種快樂

內地女星馬思純曾飽受情緒困擾，現已康復的她近日實行一個企劃，名為《馬思純100件重要的小事》，大談有關快樂的話題：「如果有一份關於『快樂』的充電指南，你希望用哪些小事來填滿？」她表示今年之前的自己還是會常常感懷過去，後來在一本書上看到一句「不快樂的人只有過去」，而令她有所感悟：「快樂的人沒有過去，所以為甚麼不丟掉過往，讓眼前的一切成為最重要的事情呢？於是《馬思純100件重要的小事》出現了。」暫時這個企劃已完成兩項，第一個是「公園開心甩臂操」，另一個是「一邊採耳，一邊看着日落」。粉絲留言指看見她笑得很開心的樣子也感受到快樂，大讚她可愛。