【是日通勝】

農曆五月初六

甲辰年 庚午月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀

忌：動土、出行、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

金牛座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

雙子座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

巨蟹座：財運有進步，但愛情運急跌，勿掉以輕心。

獅子座：天無絕人之路，身處逆境也不應自暴自棄！

處女座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天秤座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

天蠍座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

人馬座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

山羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

水瓶座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙魚座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，太情緒化，凡事看開一點。

牛：情緒不穩，做事冇耐心，易與人爭執。

虎：工作順利，心情不錯，但要注意健康。

兔：不適合做決定，易有舉棋不定的情況。

龍：財運及事業運不錯，投資獲利機會高。

蛇：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

馬：耐心聆聽別人的說話，不要急着反駁。

羊：偏財旺，有機會收到禮物，喜出望外。

猴：世事難料，毋須因為一時失意而洩氣。

雞：對現狀不滿，但只顧抱怨是無法解困。

狗：幸福不是必然，感情關係要用心經營。

豬：工作遇上難題，手忙腳亂，切忌急躁。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

中心點

每一個地區都有其中心點，一個國家首都便是全國之中心點，一切行政命令皆從此出而公布全國，每一州郡城市都有其政府中心點，小至每一個家庭都有其中心點，從人事上而言，領袖總統便是國家之中心人物，公司便是老闆為中心人物，家庭便是一家之主。

在風水上而言，陰宅之中心點為穴位，就陽宅而言，其單位之中心點便是依據其宅形尋找，分清其前後左右的巒頭如何，理氣計算皆由此而定。假如是坐北向南，北方便為玄武、南方為朱雀、東方為青龍、西方為白虎。如坐南向北，則南方為玄武、北方為朱雀、西邊為青龍、東邊為白虎。故此四應玄武、朱雀、白虎、青龍並非必以北方為玄武、南方為朱雀、東方為青龍、西方為白虎，這只是一個名稱而已。

有了中心點便可以依照二十四山八卦，分析此方位對某六親有利或者有欠吉之象，因乾方為父親，坤方為母親，震方為長子，坎方為中男，艮方為少男，巽方為長女，離方為中女，兌方為少女，因此外在某宮位是吉是凶，便會相對應某家族成員產生了影響。