娛圈單打︱跟風做職安漢子　最怕死性唔想改

繼吳浩康轉投「職安真漢子」成功洗底、建立顧家好男人新形象後，昔日同門、離婚界KOL張致恒（Steven）亦喜孜孜宣布考獲地盤平安卡，打算做娛樂圈第二位職安真漢子咁話！之但係，網民始終唔睇好喎，點解呢？

即係咁，Steven如果肯洗心革面、正正經經打工養家，唔好搞到幾個仔連奶粉尿片錢都冇，大家肯定會替他高興，起碼唔使隔三差五聽到老婆雯雯炒蝦拆蟹鬧老公廢柴，再唔係就伸大手板向網民「行乞」，煩不勝煩，落得耳根清淨都係好事。但職安真漢子唔易做，日曬雨淋，擔擔抬抬，兼有一定危險性。Steven養尊處優，瞓覺多過食飯，呢啲粗重嘢是否做得來，諗都諗得到。

更現實的問題係，Steven捱得咩？連唱歌跳舞呢啲本應係佢專長的工作，佢都可以搞到被原公司、舊同僚唾棄，做地盤辛苦一百倍，佢點頂得住呀？恐怕就算有即pay地盤工介紹畀佢，佢唔使一日就打退堂鼓。再講吖，第一個食螃蟹的人就話勇敢啫，第二個已冇乜意義。職安真漢子呢條橋已被吳浩康用咗，Steven跟風，一啲新鮮感都冇，不如考番個保安牌，做娛樂圈第一個大廈看更仲好啦，係咪咁講先？

早前內地難得有人邀請Steven登台，據聞反應唔錯，點知佢被爆唱一晚收七皮嘢，搞到債主要求速速還債，真係火頭處處。老婆雯雯即時反擊，否認有咁豐厚酬金之餘，仲反問外界點解唔可以畀條路老公行？唉，睇嚟呢兩公婆仲未明白，唔畀條路佢行嘅並唔係別人，而係自己咋！