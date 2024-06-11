成功洗底　陳靜與余安安激鬥流產演技獲讚

藝人陳靜（DaDa）首次接演長劇即成功「洗底」﹗當年憑參演電影《低容喜劇》獲得金像獎「最佳女配角」的她，一度被質疑演技及得獎認受性，然近日她於無綫熱播劇《家族榮耀之繼承者》中，扮演一名出生草根的援交少女，遇上「富二代丈夫」許紹雄躍登龍門，終日與「妯娌」余安安惡鬥，表現獲得網友另眼相看，紛紛留言力讚﹕「是真的演得好，不是那種瞪眼大喊大叫的」、「演技好性格好的後媽，誰不愛啊？」，一雪前恥教她感動不已﹗

而即將進入的結局篇，DaDa設局敗壞余安安名聲，搞到對方意外發現其黑歷史即咬住唔放，更於公開場合發放DaDa的援交床照，令懷有身孕的她情緒波動至小產﹗談到這場重頭戲，DaDa表示﹕「呢場戲好深刻，因為係好重要嘅，我要由高漲嘅情緒突然間跌落谷底，受盡冷眼要逃離現場。拍攝時我唔想NG影響全場人，所以入場前做好晒心理準備，好彩拍呢啲女人戲比較容易投入。雖然我冇經歷過呢種女人最痛，但演繹時我就用失去親人嘅感受去投入囉﹗」

對於能夠接演此角，DaDa感受良多﹕「因為要到馬來西亞拍外景，我可以好專心咁將所有時間俾晒個角色，亦學到好多嘢。雖然可能唔係演得最好，但我自問對每個角色都盡責，亦好認真咁去對待。今次其實要多謝劇組，佢哋事前做咗好多準備，令我更易投入。」