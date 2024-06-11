胡鴻鈞開騷派福利　一招就冧暈全場粉絲

歌手胡鴻鈞 （Hubert）日前於在馬來西亞雲頂舉行演唱會，為粉絲送上多首熱門歌曲，包括《到此一遊》、《凡人不懂愛》、《祝君好》，還有加盟新唱片公司後發行的國語歌《Give Me A Chance》、《愛是想觸碰卻收回手》及《足夠》等。當他唱《謝謝你的應援》，全場舉起「同行有我們，為你點亮星辰」應援手幅以示支持，令台上的Hubert非常感動說：「每次到馬來西亞時，都深深感受到大家非常friendly同welcoming，希望日後有多啲機會同大家見面。 」在Encore環節，他出絕招冧粉絲，主動走落台下跟觀眾近距離互動，隨即被「重重包圍」淹沒在人群中，不少粉絲在網上留言：「可以跟『石敢當』握手，興奮，希望明年再來馬來西亞開騷。」

Hubert的演唱會主題為「在幕Moods」，跟他先前推出國語EP同名，Hubert表示人生：「猶如電影，每一幕會出現唔同課題、挑戰、情緒，亦希望自己嘅音樂可以傳遞力量畀聽眾，喺大家低落時治愈人心，快樂時陪伴大家。」對於今次演唱會，他為自己打了80分，期待日後能在更大型的舞台上獻唱，以回饋一直支持他的粉絲，又說會繼續努力創作、演唱，用音樂溫暖每位聽眾心靈。