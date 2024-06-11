林奕匡豪宅曝光　BB未出世先識怕醜

歌手林奕匡（Phil）為約8月出世的BB做足準備，其藝人太太李靄璣（Rikko）近日在社交網上載豪宅新居照，單是廚房一角就覺得地方闊落，空間感十足，相信Rikko定頻頻大展身手，Phil餐餐有住家飯食。此外，Rikko又分享BB的「最新圖片」。留言謂：「我哋嘅龍寶寶約24周啦，望住張4D圖，雖然隻手仔遮住咗塊面，但係真係覺得佢好好好可愛，呢個應該係情人眼裏出西施，哈哈。」又指bb屬活力型，不時在腹中做運動，令初為人母的她感神奇之餘，更體會到做媽媽的喜悅。

現懷孕期踏入7個月的Rikko接受訪問時，被問到腹中是仔或是女？她表示:「一直都有好多人去估我係生仔定女，比例真係一半一半。主要嚟講，啲人覺得我一路keep住靚似乎無生男B嘅賀爾蒙，所以估係生女。有啲就覺得因為我好健步如飛同埋肚形偏細，所以似生仔。我覺得好有趣。不過我哋好快都會公開㗎啦，因為真係要開始準備BB嘢。」

一向纖瘦的她現時足足重了15磅，不過得天獨厚，只肥胎不肥人，她謂：「個肚確實愈嚟愈大，係好健康嘅增磅，主要都係重咗喺個肚度，全身手腳變化唔大，所以平時出騷選擇唔同嘅裙款仲可以遮到個肚。」現時肚大如籮，行動可有不便？她再說：「慶幸由懷孕開始到依家都仲係健步如飛，確實有啲活動或動作係冇咁方便，但係冇特別影響，只係工作量唔會好似以前咁頻密，會預時間休息，啲工作已排到產前。」