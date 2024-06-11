EXO年底合體無望？伯賢為合約紛爭開腔：我只想守護粉絲

韓團EXO成員伯賢、Chen及Xiumin組成的小分隊EXO-CBX，去年6月與SM事務所鬧出合約糾紛，雙方最終達成和解，順利解除個人合約，但仍與SM保持團體合約，而伯賢今年1月成立個人公司INB100，Chen與Xiumin亦過檔INB100，該公司負責個人及EXO-CBX活動，而INB100昨日（10日）突然開記招指SM要求他們提交3子個人活動收益的10%，揚言會向公平交易委員會申訴。

SM方面昨晚發聲明，指對3子舉行記招的方式以及有關內容感到非常遺憾，又指事件是Big Planet Made事務所的內部董事MC Mong和董事長車佳媛在背後操縱：「兩人在很久之前就已經接觸很多位藝人，為了將EXO-CBX的合約無效化而無事生非。」SM指交出個人活動收益的10%是3人親自蓋章的合約條款，對於3子指合約無效，以及扭曲事實的行為，SM表示無法容忍，將對他們採取法律行動。

而伯賢上周六（8日）起一連三晚在香港舉行個唱，他昨晚在尾場演唱會上談及有關合約糾紛一事：「我一直為EXO-L（EXO官方粉絲名）着想，我成立公司也是為了有更多機會跟粉絲見面，讓我能實現自己的夢想，其實我的夢想並不大，我只是想守護愛我的EXO-L。」

今日（11日）有報道指EXO早於今年初便計劃於冬天合體出碟，但因為EXO-CBX與SM爆出合約糾紛，估計出碟的計劃亦會泡湯。但INB100方面強調合約紛爭不會影響3子參與團體活動。