王心凌內地開騷對撼楊丞琳　粉絲應援力差天共地

「甜心教主」王心凌與「可愛教主」楊丞琳本來是好閨蜜，但早前卻傳出十多年姊妹情正式決裂，原定日前二人分別於廈門及東莞舉行巡迴演唱會，後來因內地高考撞期，心凌才把演出延後一天，雖然成功避過正面對撼，不過兩女於演唱會不約而同sell可愛，同樣於演唱期間，向攝影師鏡頭派心心及飛吻，認真「姊妹情深，心有靈犀」！

而心凌更有粉絲助攻，分別戴上氧氣罩及黐退燒貼上陣，當心凌演繹歌曲《Da Da Da》副歌時，該兩位男士已揮動螢光棒，之後到進行副歌時，他們更陷入瘋狂，與在場觀眾一同站起來高呼「Da Da Da」與心凌互動，完全不似患病狀態，有網友看不過眼留言:「我老公要這樣的話，我一巴掌扇上去。」另有人卻認為沒甚麼大不了：「我老公這樣我會覺得挺高興，因為他有自己喜歡和追求的事情，人生有追求多美好。」

至於視王菲為「女神」的楊丞琳，則以曬傷妝上陣獻唱粵語版《暗湧》向她致敬，不過網友評價好壞參半，有大讚她演繹不錯，亦有人表示：「她真的需要學表情管理，唱歌跳舞的青情都好猙獰。」、「看她的唱歌真吃力，還聽不到聲音音。」、「每首歌都好用力，特別是高音部分聲音很擠，手動作太多了。」，又揶揄她造型比唱功好得多。