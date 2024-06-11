與陳曉華關楓馨一拍即合　何沛珈麻甩冇包袱

藝人何沛珈（Roxanne）最近偕陳曉華及關楓馨一齊拍攝旅遊節目，3人初次合作已一拍即時，Roxanne指大家性格麻甩，拍攝時完全不顧形象及表情管理，笑言節目播出應該幾恐怖。

何沛珈、陳曉華、關楓馨、陳煒、薛家燕、何廣沛、林正峰及張彥博早前為無綫旅遊節目《玩轉深中懶人包》到了內地4個城市茂名、陽光、江門、中山進行長達18天的拍攝，Roxanne指大家都非常期待節目播出，因為拍攝時大家已經笑到停不下來，而且有別於一般旅遊節目，他們不時在鏡頭前鬧交，她解釋：「我哋會分成兩隊推薦行程，以獲取煒哥（陳煒）及家燕姐歡心，所以大家不時嗌交又要互踩對方嘅構思，每日都處於水深火熱之中。」Roxanne稱今次拍得非常開心，最難得是可以結識到陳曉華及關楓馨兩位好姊妹，雖然她跟兩人並非同一隊伍，每次互鬧之後，下一秒又會攬頭攬頸，她表示：「我同佢哋係第一次合作，但大家性格好夾，我哋都係比較不拘小節、有少少麻甩，所以好快就一拍即合，完全估唔到大家都係冇包袱，例如我哋對某啲嘢食好有興趣，大家都會用比較浮誇嘅方法去演繹，拍緊嘅時候我哋已經笑到癲咗。」

她指原本以為兩人很斯文，經過合作後大大顛覆她的想像：「今次絕對係會有好多表情包出現，我哋冇人做過表情管理，拍拍吓都唔顧形象，妝又溶頭又亂，真係太真實，所以播出嚟應該好恐怖，哈哈！真係有少少擔心。」她又謂經過今次拍攝後深深愛上薛家燕，大讚對方可愛。