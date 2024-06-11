爸爸專屬美食　中西日菜任揀

要慶祝父親節，相信大家首選就是和爸爸大擦一餐，在這個節日，坊間有不同菜式選擇，無論中、西、日菜，都可按他們喜好按排，部分更有美酒拼配，想吃得開心，其實好簡單。

星級盛宴

有個中菜胃的爸爸，可以選擇佐敦米芝蓮一星中菜館於即日至6月16日推出的9道菜父親節星級盛宴，內有十頭鮑魚扣花膠、油泡帶子伴七味金蠔、古法海味蒸斑球、鴻運脆皮雞和椰汁明珠燉萬壽果等菜式。想和爸爸飲茶，則可試試午市新點心菜單，原隻鮑魚蟹肉灌湯餃、家鄉煎芋絲夾、青葱豚肉芝麻燒餅和糖醋脆炸雲吞等。自助餐廳則於6月15及16日推蜜糖烤鹿兒島豬柳、酥炸紫菜軟殼蟹、燜牛尾配意大利玉米粥、鰻魚、牛舌日式串燒等節日菜式，甜點有威士忌朱古力慕絲蛋糕、朱古力咖啡撻和威士忌朱古力波波等。此外，中菜廳今年會推出全新竹製月餅禮籃，大家可選集迷你流心奶黃、迷你流心奶黃白蓮蓉和迷你陳皮豆沙口味的禮盒，於即日至7月15日訂購，有低至65折優惠。選購星級嘗味禮盒，會有82折優惠。

粵式佳餚

本地粵菜質數高企，荃灣西酒店高級中菜廳於即日至7月1日推出2款9道菜的父親節菜單，菜式有羊肚菌花膠燉雞湯、頭抽薑葱蒸海星斑、蠔皇原隻六頭湯鮑扣、脆皮炸子雞及金陵脆皮乳豬等。酒店自助餐廳於6月15日至16日會有各款海陸美食外，惠顧父親節自助餐的客人會獲香煎和牛西冷及燴和牛面頰配紅酒汁。餅店則有紳士造型的伯爵茶榛子焦糖慕絲蛋糕，最適合和爸爸分享。

重量級牛扒

一塊分量十足的牛扒，絕對可以滿足阿爸個胃。尖沙咀高級扒房6月14日至16日推出父親節限定18安士乾式熟成帶骨西冷牛扒配炸洋葱圈，牛扒脂肪均勻，肉味濃郁而有獨特的熏香，伴炸洋葱圈配松露蛋黃醬，惹味又開胃。餐廳亦特別設計限定雞尾酒The Rare Bird，這款以波本威士尼、咖啡利口酒和苦艾酒等調配的雞尾酒，散發濃濃咖啡和威士忌甜味，順滑有層次。

醇酒迷人

邊摸酒杯底邊和爸爸歎美食，一樂也。金鐘五星級地中海餐廳廚藝顧問米芝蓮星級大廚Ricardo Chaneton於6月15日晚特別為客人主理5道菜威士忌晚宴，菜式包括帝王蟹、香煎鵝肝配番茄威士忌酸辣醬、烤乳鴿及威士忌心太軟等，到時會配不同年份的威士忌拼配。在6月15日及16日，餐廳會有父親節限定周末早午餐，前菜有風乾火腿拼盤、西班牙炸丸子和卡普里沙律等，主菜有煎肉眼牛排、焗龍蝦釀番茄醬米形意粉和慢煮豬肉卷等，最後以卡達拉娜、威士忌心太軟和果醬批等作結。

多元化選擇

遇到嘴刁的爸爸，不妨來多點選擇。本地飲食集團旗下餐廳提供不同主題的父親節盛宴，中環華麗中菜食府的父親套餐於6月15日及16日推出，菜式會拼配威士忌，包括燈影蓮藕、桂花烏煙熏脆皮雞和威士忌乾炒封門柳河等。高級中菜廳於即日至6月16日推出父親節美饌套餐和佳餚饗宴，前者有雲南紅菇燉花膠螺頭湯和東星斑等，後者有蟹皇醬燒澳洲龍蝦和濃雞湯花膠雞絲翅等。有間分店的中菜廳於即日至6月16日推出3款宴席，灣仔素食餐廳會推出菠菜蜜釀大蘑菇配野菌餃子和迷你南瓜西米露配杏仁酥等主題菜式，尖沙咀摩登泰菜館亦有父親節套餐，任君選擇。

和牛美饌

人氣和牛菜式一向受歡迎，數碼港五星級酒店日式居酒屋於15至16日選用日本、澳洲及南非和牛炮火炙澳洲M5和牛切片、鐵板燒南非M5和牛香葱蒜片薄卷和鐵板燒日本A5和牛粒配山葵燒汁，吃時配紅酒最好不過。西餐廳在6月16日推出父親節4道菜菜單，有自家煙熏三文魚、法式龍蝦濃湯和烤美國肉眼牛扒等，至於創意粵菜食府就有9道菜限定套餐，包括海底椰螺頭燉土雞、金腿汁南非溏心鮑魚伴花膠和脆皮炸子雞等，套餐附送精選餐酒，更加盡興。另外，酒店於6月22 日舉行「艷陽之下」池畔派對，到時會款燒烤美食、和牛菜式和美酒等，6月16日前預訂會有早鳥優惠。

惹味壽喜燒

銅鑼灣關西壽喜燒板前料理專門店在6月15日至16日推出限定晚市嘗味菜單，菜式有涼拌金時草、水章魚配味噌醋醬、黑松露蒸蛋、A4黑毛和牛配夏蕪菁山椒煮和純菜番茄果凍等前菜，便可品嘗師傅選用松板牛和新引入鹿兒島薩摩牛打造的壽喜燒，最後還有鰻魚壽喜燒蛋蓋飯作結，更加豐富。