港版Vision Pro月底開售！價錢夠買4部iPhone 15？

Apple剛剛舉辦了WWDC24開發者大會，席間發表了多個新消息，最受注目是宣布旗下首個VR頭戴裝置Vision Pro將於6月14日上午9 時起在港接受預訂，並於6月28日正式發售。港版售價約HK$28,000起，相當於4部iPhone 15價錢，並備有 256GB、512GB及1TB三個儲存版本，買家可獲得Apple Specialist個人化支援，並可在網上預約30分鐘的產品示範。

另一方面，Apple同步公開visionOS 2的新功能，例如可把圖庫內圖像變為懸浮式「空間相片」; 加入更多指令手勢以查看主要資訊及調校聲量; 追加「Mac 虛擬顯示器」藉此顯示更大及更高像素的畫面; 並可以儲存訪客用戶眼睛、手的資料30天，讓用戶跟別人分享Vision Pro。

同場加映︰AI功能今秋推出

一如傳聞Apple終於推出人工智能Apple Intelligence，它將與iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia深度整合，帶來多個新「分唇」，例如「Writing Tools」可在任何書寫之處重寫、校對和撮寫文本; 「Image Playground」可瞬間創作三種風格的有趣圖像; 用戶可經簡單描述創作更神似的Genmoji表情符號; 「Clean Up」工具自動識別及移除相片不相干物件等等。以上系統更將於ChatGPT整合，答案甚至可經Siri直接回答用户。Apple Intelligence的Beta版將於今年秋季供用户免費使用。