黎瑞恩認多人愛錫　大方談感情狀況：要介紹女人畀我至得

曾志偉今日（11日）現身清水灣鄉村俱樂部高爾夫球會舉行的高爾夫球賽，同場還有歌手陳柏宇和黎瑞恩等。黎瑞恩（小恩子）參予慈善感開心，早前也參予慈善派糭活動，對小朋友和長者特別關心，希望鄰舍之間守望相助，關心一下身邊的獨居長者，笑言自己也不懂得上載樂悠卡資料。她透露將與家人到新疆旅行，想趁自己仲有體力和時間探索更多地方，下月又會到澳洲探望女兒，慶祝囡囡21歲生日，她表示女兒尚有一年便大學畢業，指女兒初到澳洲時好享受慢活生活，現在就覺得澳洲生活節奏太慢，想快些回港，她不清楚女兒有否拍拖，但會鼓勵女兒談戀愛，問到小恩子自己有冇拍拖？她笑言：「你睇我咁自由就知冇，有好多朋友，拍拖要諗吓先，係好多人愛錫我，但唔得閒只招呼一個人，（朋友介紹男生畀你？）我性格咁Man，要介紹女人畀我至得。」

另外，早前被指踢波變踢人而被網民鬧「冇品」的陳百祥（阿叻）就缺席，曾志偉就取笑阿叻要去第二個慈善活動。提到近年主力幫助香港兒童，特別是住劏房、自閉症及單身家庭中的小孩，計劃年尾舉辦30周年慈善籌款晚宴，想邀請藝人出席，問會否請男團LOONG 9參予？他指LOONG 9剛完成香港首個拍手見面會反應熱烈，吸引到好多來自不同地區的年輕粉絲支持，透露有很多人想跟他們合作，包括舉行演唱及見面會等，問到香港LOONG 9分拆支隊名稱，志偉笑謂：「尋日開緊會，或者叫LOONG HK，依家香港咁燶，睇吓有幾多個，到時LOONG 18都得。」又指香港3位成員中，冼靖峰因多劇拍，不能經常離港出席LOONG 9活動。對有網民投訴LOONG 9出席見面會時遲到，志偉並不知情，表示會去了解，「遲到係唔應該發生，尤其係啱啱出道，更加要有紀律性！」