佐藤健塗白面 　合體永野芽郁演真人版《工作細胞》

35歲日本男神佐藤健落實與女星永野芽郁再合作，主演12月上映的改編動漫的真人版電影《工作細胞》。佐藤健更犧牲靚樣塗白臉，同病毒大開殺戒！

今日(11日)，兩人於東京合體出席電影記者會。佐藤健近年憑串流劇《First Love 初戀》走紅亞洲，今次一改深情形象，飾演外表冷酷但身手不凡、在免疫系統最前線守護人類健康的「白血球」。拍攝時他要犧牲靚樣，全身塗上白色，但他笑言十分享受。

永野則飾演經常闖禍、負責運送人體養分的「紅血球」。相隔6年再與佐藤健合作的她，笑言最困難是拍攝時看到對方全身白色，要落力忍笑。在同日公開的電影預告內，佐藤健重現其代表作《浪客劍心》的精彩動作場面，令網民相當期待。

《工作細胞》是漫畫家清水茜筆下人氣作品，漫畫單行本累積銷量超過1000萬本。故事講述經擬人化後的各種細胞，在人體內的日常工作，故事內容充滿教育意義，兩度改編成動畫大受歡迎。真人電影版由《交響情人夢》、《羅馬浴場》導演武內英樹執導，早於去年已煞科。但佐藤健現身時，瘦到雙頰凹陷，惹來網民議論紛紛，推測他疑為其他作品減磅。