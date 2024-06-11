東冲有料到：繼續帶給香港人歡樂的泰國次文化

剛於香港落幕的S2O潑水音樂節，相信應該沒有多少人清楚活動背後的意念是來自泰國潑水節。（胡慧冲提供）

次文化可以分為多個不同層面，其一是音樂活動。話說剛於香港落幕的S2O潑水音樂節，吸引數以萬計的本地觀眾及遊客參與其中，讓大家共度歡樂時光。自己身邊便有很多演藝界朋友慕名前往，成為了香港的一大夜繽紛盛事。唔講你唔知這個大型音樂節源自泰國，由兩兄弟創立。哥哥Woody是泰國的名人，身兼電視節目主持等多職，由於這個潑水音樂節在泰國大受歡迎，世界各地不少地方都向他們申請版權移藉到當地舉行。兩位創辦人早前亦親臨香港的潑水音樂節見證自己的成就，觀眾興高采烈的背後，相信應該沒有多少人清楚活動背後的意念是來自泰國潑水節。

另一個登陸香港的泰國次文化就是電影，一套名為《全職乖孫》的催淚電影在泰國、印尼、馬來西亞等均破盡票房紀錄，品種卻並非泰國流行的跨性別搞笑片或鬼片，而是一齣溫情片。內容講述孫仔與嫲嫲之間的親情，情節撰人熱淚，我在泰國觀看時也忍不住留下男兒淚，絕對值得捧場，也令人感受到親情的重要性。

還有一個次文化是旅遊。本周五至日在會展會舉行香港國際旅遊展（ITE），世界各地的旅遊局都會到來參展，當中包括有香港人外遊一大熱門地泰國。屆時我跟冬蔭表姐阿Yen會到場跟大家分享旅遊泰國的新資訊及樂趣，希望藉此讓大家更認識及喜歡泰國。

以上均是泰國不同的次文化，希望令大家感受不同層面的歡樂及體驗。

胡慧冲